Csináljuk a fesztivált: Korda György és Balázs Klári kitálalt a műsorról!

Január 31-én lesz a Csináljuk a fesztivált! döntője a Duna TV-n, benne sok emlékezetes slágerrel. A zsűriben Balázs Klári, Korda György, Bereczki Zoltán és Janza Kata elemezte a látottakat, hallottakat, most pedig a Korda házaspárt kérdeztük a tapasztalataikról.

Korda György és Balázs Klári imádták a Csináljuk a fesztivált! újabb évadát is

(Fotó: MTVA)

Bereczki Zoli nagyon kellemes, pozitív ember. Tudtam, hogy nagyon értékes és ért a zenéhez, de nem tudtam, hogy ennyire érzelmes és aranyos. Egymásra tudtunk hangolódni, pedig más generáció vagyunk, de egy dologban azonos a nézetünk: a jó zenét értékeljük

– mesélte megkeresésünkre Korda György.

Balázs Klári is ismerte Bereczki Zoltánt, látta, hogy mire képes a színpadon. „Tudtam, hogy ő nagyon tehetséges. Amikor zsűriztem A nagy Duettben, elképesztő produkciókat adott elő. De egy kicsit tartottam tőle, olyan értelemben, hogy tartózkodónak, hűvösnek tűnt. De ahogy ment az idő, rájöttem, hogy nagyon aranyos, jó a humora, jó meglátásai vannak”.

Az egyik felvétel után be is vallottam neki, hogy nagyon megszerettem, és figyelemmel kísérem őt, a munkásságát.

„Nagyon jó, hogy ő jött a zsűribe, bár a többiekkel is kijöttünk korábban. Zoli szakmailag és érzelmileg nagyon jól beilleszkedett. Művészként persze tudtuk régen, hogy értékes ember”.

Soha nem volt veszekedés köztük, emelte ki Korda György, aki szerint tökéletesen egymásra hangolódott a zsűri.

Korda György és Balázs Klári kiemelte Janza Kata humorát

Janza Kata felbukkanása a zsűriben váratlanul érte őket, de örültek a megjelenésének. „Pár perc alatt összebarátkoztunk. Kata humora beleépült a műsorba. Úgy néz ki, mintha felolvasná a dolgokat a Wikipédiából, de ez egy vicc. A néző mondhatná, hogy bárki fel tud ilyet olvasni, de ez egy beépített poén” – mesélte Korda György.

Csináljuk a fesztivált! – Itt az újabb döntő

(Fotó: MTVA)

Balázs Klári arra is emlékszik, mikor látta meg a tehetséget Janza Katában. Az évet nem tudják pontosan, bár szóba került már ez köztük: a lényeg, hogy egy nagy művelődési házban találkoztak először, valahol Budapesten. „A nyolcvanas években lehetett, jött egy magas, vékony lány, világoskék ruhában, majd a kultúrház igazgatója bemutatta nekünk, hogy ő fog előttünk dalokat énekelni. Kata ott állt, mosolygott”.

Elmesélte, hogy nagyon izgul. Miattunk is, hogy előttünk kell énekelnie, de a szülei miatt is, akik ott ültek a nézőtéren.

„Mesélte, hogy apukája szigorú, katonatiszti ruhában ült ott. Ezt az izgalmat amúgy nagyon átérzem, eszembe jutott, amikor én léptem először a színpadra. Kata szülei, ha szóba kerülnek, mindig meghatódik”.