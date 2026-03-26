Kollányi Zsuzsi kiakadt: „Azért vagyok erős nő, mert muszáj annak lennem!”

Kollányi Zsuzsi énekesnő a gyerekei születése előtt is nagyon pörgős életet élt, mindig mindenkinek a rendelkezésére állt úgy a munkában, mint a magánéletben. Mára ez megváltozott, most már kifejezetten örülne annak, ha le tudna tenni a terheiből.

Az aranytorkú énekesnő sokáig mindent megtett azért, hogy megfeleljen a nőkkel szembeni társadalmi elvárásoknak. Ma már rájött, hogy miért volt benne ez a kényszer.

Hiszem azt, hogy ha az ember rossz mintát hoz, akkor azt fogja tovább vinni. Ez alapján fogsz bevállalni feladatokat, ez alapján választasz embereket magad mellé. A családi mintáim alapján én azt tanultam, hogy a saját igényeimet szorítsam háttérbe másokéval szemben. Ez egy ördögi kör, amit az elmúlt két évben igyekeztem megszakítani

– kezdte történetét a háromgyermekes édesanya a Ridikül podcastben.

A gyönyörű énekesnő az elmúlt hónapokban hatalmas személyiségfejlődésen ment keresztül, aminek a következtében nagyon sokat letett a megfelelési kényszeréből. „Az elmúlt négy hónapban annyi felismerésem volt ebben a témában, hogy el sem hiszem. Napról napra tanulom azt, hogy amellett, hogy anya vagyok, lehetek ember és nő. Illetve hogy rendben van az, hogy elfáradok, beteg vagyok és emiatt nem kell kínosan éreznem magam anyaként” – vallotta be az énekesnő.

Kollányi Zsuzsi: "Túl korán kellett felnőnöm!"

Rájött arra, hogy azért vállalt sokáig ennyi mindent magára, mert túl korán kellett felnőnie: „12 éves koromtól kezdve olyan feladatokkal kezdett megbirkóznom, amivel egy ilyen korú gyereknek még nem szabadna foglalkoznia. Ma már tudom azt, hogy ezért voltam minden negyedévben beteg, mert a testem ezzel védekezett a sok teher ellen, ezt hoztam tovább a felnőtt életembe is. Ennek muszáj volt az elmúlt időszakban véget vetnem!”

Kollányi Zsuzsit a környezete egy kifejezetten kitartó és erős nőnek látja, amit rendszeresen jeleznek is felé. Az énekesnő már nagyon unja, hogy mindenki ezzel nyomasztja őt.

Soha többé nem akarom azt hallani, hogy milyen erős nő vagyok. Nyilván erős vagyok, mert erősnek kell lennem, nincs más választásom. Nekem kell gondoskodni a gyerekeimről, a szüleimről, nyilván helyt áll az ember, ha muszáj

– állítja határozottan az édesanya.