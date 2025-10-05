Kollányi Zsuzsi: Szingli vagyok, de van három szerelmem

Jó nyarat tudhat maga mögött Kollányi Zsuzsi a munka szempontjából, sok fellépése volt. „Néha találkozom olyan megjegyzéssel a social felületeken, hogyhogy eltűntem, amióta eljöttem a Majka-zenekarból. Mulatságos, hogy az emberek szerint az van a köztudatban, aki a tévében is látható, vagy aki sokat van fenn a közösségi médiában. Nekem ez tudatos döntés volt az utóbbi időben: fontosabb, hogy magammal meg a gyerekekkel minden rendben legyen, minthogy másoknak megfeleljek” – mesélte megkeresésünkre Kollányi Zsuzsi.
Nagyon sok kereskedelmi tévés ajánlatot utasítottam el az elmúlt két-három évben.
„Tök jókat amúgy, külföldre utazós, izgalmas játékokat is, de jelen esetben fontosabb az, hogy a gyerekeimmel legyek, mint az, hogy távol legyek, jól látható nyereményért cserébe – egyszerűen túl nagy áldozat lenne. De ez mindenkinek a saját döntése, és teljesen érthető, ha valaki anyagi megfontolások vagy a szakmai sikeresség megtartása miatt vállalja. Nekem ez túl nagy ár, de mindenki döntésével egyetértek, szerintem az a fontos, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy neki jó” – jegyezte meg az énekesnő.
Tévés realityben ugyan nem látható, de koncertjei vannak, a nyarat pedig végig a gyerekekkel töltötte. „Szerencsésnek érzem magam, mert a Jóisten ellát elég feladattal és munkával, hogy ne kelljen aggódom.„
A gyerekekkel pedig nagyon sokat utaztunk, strandoltunk, ők is nagy vízbarátok, mint én.
„Sok szabadidőnk volt együtt, ők nem járnak táborokba, így együtt voltunk végig. Egyfolytában mentünk valahová, ahol víz van, ott strandoltunk” – idézte fel a nyáriszünet legjobb pillanatait Zsuzsi.
„Mindhárom fiam óriási búvár. Természetes, mély folyóvízbe még nem merném engedni őket, de imádják a vizet. Idén már békatalpat is kellett venni, a kicsi kérte, ő jár úszni az ovival” – tette hozzá.
A nagyobb fiai most kezdték az iskolát, ami természetesen nagy változás, több kötöttséggel jár.
A középső kisfiam szerint kicsit uncsi az iskola, mert sokat kell egyhelyben ülni.
„De szerintem iszonyú gyerekbarát a tanrend ebben a zenesuliban... Van táncóra, testnevelés, vannak kézműves órák: technika, rajz. Marad az írás, az olvasás, a matek és az ének, amit végig kell ülni, de a többi szerintem szórakoztató, mozgásos” – vélekedett.
„Mindennap van mesés diavetítés... a mai korosztályunknál nem így néztek ki az iskolai napok. Egyszóval szerintem gyerekbarát a tanrend, de Bence néha megjegyzi, hogy inkább lenne otthon velem. Ezt megértem, de el szoktam mondani nekik, hogy ez egyrészt kötelezettség. Másrészt az írás-olvasás a legnagyobb hatalom, amivel rendelkezhetnek” – mesélte az énekesnő.
Kollányi Zsuzsi ikerfiai, Bence és Bálint 2018-ban születtek meg, az öccsük, Bogdán pedig 2020 őszén. Bence csak két perccel fiatalabb, mint a testvére, de Kollányi Zsuzsi szerint a viselkedésében sokszor tipikus középső gyerek. Ő persze kikéri magának, hogy középső lenne, hiszen akkora, és annyi idős, mint Bálint.
A gyerekeknek fenntartásaik persze voltak szeptember 1-je előtt, mert előtte két és fél hónapig együtt voltak végig nagy szabadságban, ezt követte az iskola első osztálya. „Napi öt-hat órában ott ülnek valahol, teljesen új emberek között, teljesen új elvárásokkal... Még egy felnőttnek is nehéz, amikor munkahelyváltás van. Ezt mindenkinek meg kell ugrani” – mondta.
A barátai szerint türelmes anyuka, aki tizedszer is elmondja türelmesen ugyanazt. Sok energiára is szükség van persze három kisfiú mellett. „Mindenki annyit kap, amennyit elbír. Szerencsém van, ugyanis én is nagyon szeretek mozogni, a gyerekeim pedig a legjobb cinkostársaim abban, hogy az életet felfedezzük. De ha rossz az idő, és épp nincs kedvünk kimozdulni, játszóházba menni, akkor is kitalálunk valamit” – mesélte.
Két napot például otthon kempingeztek, összetolták a nagy franciaágyakat, arra állították fel a sátrat. Elemlámpa fénye mellett olvastak este könyvet, és volt egy piros lámpa is, ami úgy hatott, mintha parázslana a tűz. A gyerekei az ilyen ötletekre teljesen nyitottak, „jó partiarcok” az anyjuk szerint – neki meg igénye van mindenre, amit a fiai szeretnének.
Persze a gyerekek szoktak időt tölteni az apukájuknál is.
Van egy édesapjuk, neki is van igénye, hogy a gyerekekkel legyen.
„Vele szoktam leginkább megoldani, ha fellépésem van. Minden mást amúgy a gyerekekhez igazítok. Nem akarom elveszíteni azt az időt, amit velük tölthetek.”
2023-ban jelentette be, hogy válik, párkapcsolata jelenleg nincs: „Magamra sem jut elég idő. Jelenleg nincs párkapcsolatom, nem is gondolkodom ilyenen. A Dumaszínházba egyedül mentem, de nagyon jól szórakoztam. Olyan jó barátaim vannak, annyira megszerettem a saját társaságomat, nagyon meggondolom, mibe és kibe fektetek energiát.”
Van legálisan három szerelmem, a gyerekeim, akik olyan nagy részét kitöltik a lelkemnek, hogy nem kap hangsúlyt most az életemben a párkapcsolat.
Volt munkája nyáron, pont annyi, amennyi jólesett. „Heti két-három koncertem volt, talán nem is akarnék többet. Van olyan pályatársam, aki napi négy-öt fellépést vállal. Én nem szeretném megutálni a munkámat és a zenét, törekszem az értelmes konszenzusra. Hogy ne munkának érezzem a művészetet, hanem azt csináljam, amit szeretek” – mesélte. Lotfi Begivel, Vasovski Norbival vannak fellépései, DR BRS-nek is van egy formációja, velük is sokat zenél.
Volt olyan terve, hogy hangmérnöki képzést végez, de ezt elnapolta.
Olyan sok mindent szeretnék mindig csinálni, tanulni, de sokszor nem tudom megvalósítani...
„Amin most a fókusz van, az a tavaly februárban indított podcast, a NŐj Fel, amelyből 200-300 fős rendezvénytermekben esti, élő programot, beszélgetéseket szervezünk. Október 15-én lesz az első ilyen rendezvény, Janklovics Peti barátommal” – újságolta.
Nagyon várja ezeket az élő beszélgetéseket, ahol Hevesi Kriszta, Dér Heni is a vendége lesz. Megnézik, hogyan működik, utána azt tervezik, hogy az ország különböző pontjain megjelennek a műsorral, a vendégekkel, majd félévente tematikát váltanak. Kollányi Zsuzsi szerint ez megfelelő platform egy értelmes dialógusra, ő pedig nagyon szeret beszélgetni.
Szerinte a social média fizikailag eltávolítja egymástól az embereket, elfelejtenek személyesen beszélgetni, így igény van a személyes találkozásra. „A vidéki rendezvényhelyszínek részéről is látok erős igényt, hogy jöjjön valaki, legyen program. Az emberek magányosak, közösségre pedig szükség van. Szociális lények vagyunk, egyre nagyobb az igény a találkozásra. A kultúrára, a szórakozásra mindig szívesen költenek” – vélekedett az énekesnő.
