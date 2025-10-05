Kollányi Zsuzsi: Szingli vagyok, de van három szerelmem

Jó nyarat tudhat maga mögött Kollányi Zsuzsi a munka szempontjából, sok fellépése volt. „Néha találkozom olyan megjegyzéssel a social felületeken, hogyhogy eltűntem, amióta eljöttem a Majka-zenekarból. Mulatságos, hogy az emberek szerint az van a köztudatban, aki a tévében is látható, vagy aki sokat van fenn a közösségi médiában. Nekem ez tudatos döntés volt az utóbbi időben: fontosabb, hogy magammal meg a gyerekekkel minden rendben legyen, minthogy másoknak megfeleljek” – mesélte megkeresésünkre Kollányi Zsuzsi.

Kollányi Zsuzsi nem tűnt el, sokat koncertezik

(Fotó: Horváth Péter)

Nagyon sok kereskedelmi tévés ajánlatot utasítottam el az elmúlt két-három évben.

„Tök jókat amúgy, külföldre utazós, izgalmas játékokat is, de jelen esetben fontosabb az, hogy a gyerekeimmel legyek, mint az, hogy távol legyek, jól látható nyereményért cserébe – egyszerűen túl nagy áldozat lenne. De ez mindenkinek a saját döntése, és teljesen érthető, ha valaki anyagi megfontolások vagy a szakmai sikeresség megtartása miatt vállalja. Nekem ez túl nagy ár, de mindenki döntésével egyetértek, szerintem az a fontos, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy neki jó” – jegyezte meg az énekesnő.

Kollányi Zsuzsinak más a fontos

Tévés realityben ugyan nem látható, de koncertjei vannak, a nyarat pedig végig a gyerekekkel töltötte. „Szerencsésnek érzem magam, mert a Jóisten ellát elég feladattal és munkával, hogy ne kelljen aggódom.„

A gyerekekkel pedig nagyon sokat utaztunk, strandoltunk, ők is nagy vízbarátok, mint én.

„Sok szabadidőnk volt együtt, ők nem járnak táborokba, így együtt voltunk végig. Egyfolytában mentünk valahová, ahol víz van, ott strandoltunk” – idézte fel a nyáriszünet legjobb pillanatait Zsuzsi.

Épp elég fellépése volt nyáron

(Fotó: Horváth Péter)

„Mindhárom fiam óriási búvár. Természetes, mély folyóvízbe még nem merném engedni őket, de imádják a vizet. Idén már békatalpat is kellett venni, a kicsi kérte, ő jár úszni az ovival” – tette hozzá.

Elkezdődött az iskola

A nagyobb fiai most kezdték az iskolát, ami természetesen nagy változás, több kötöttséggel jár.

A középső kisfiam szerint kicsit uncsi az iskola, mert sokat kell egyhelyben ülni.

„De szerintem iszonyú gyerekbarát a tanrend ebben a zenesuliban... Van táncóra, testnevelés, vannak kézműves órák: technika, rajz. Marad az írás, az olvasás, a matek és az ének, amit végig kell ülni, de a többi szerintem szórakoztató, mozgásos” – vélekedett.