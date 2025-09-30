Háromgyermekes anyák szja-mentessége: Kollányi Zsuzsi élni fog vele

Kollányi Zsuzsi sikeres énekesnő, több műsorban is szerepelt már, s mindemellett édesanya is. Ikrei, Bence és Bálint 2018-ban születtek, Bogdán pedig 2020 őszén jött világra. Az énekesnő így jogosult lesz az október 1-jén hatályba lévő szja-mentességre.
Ahogy azt a kormány bejelentette: minden három gyermeket nevelő és dolgozó édesanya, függetlenül életkorától, jogosult lesz az szja-mentességre 2025. október 1-jétől, akár élethosszig, ha folyamatosan teljesülnek a feltételek. Ezzel – a négy- vagy többgyermekes anyák 2020 óta fennálló jövedelemadó-mentességével együtt – 2025 októberétől minden dolgozó nagycsaládos anyát akár élethosszig megillet az szja-mentesség.
Kollányi Zsuzsi hétvégén egy sztárokkal és csemetéikkel teli eseményen járt: bemutatkozott Goldi Geri, a rappelő kutya, aki alighanem nagy sztár lesz a gyerekek körében. A Bors itt beszélgetett a háromgyermekes édesanyával, aki elárulta, nagyon örül az szja-mentességről szóló hírnek.
„Nagyszerű hír! Nagyon örülök neki. Azt eretnekség lenne állítani, hogy olcsó egy gyermeket – pláne hármat – felnevelni. Főleg, ha az ember mindent meg szeretne adni nekik. Ráadásul abban a korban, amiben most vannak, olyan gyorsan nőnek! Nem tudom, hogy mi a költségesebb: ennivalót vagy ruhát venni nekik” – viccelődött Kollányi Zsuzsi, aki jókedvűen hozzátette:
„Ráadásul férfiakat nevelek. Tényleg tudnak enni! Lassan többet esznek, mint én, pedig fele akkorák. A reggeli rántotta úgy kezdődik, hogy tízes tojás, és utána van, hogy kérnek még. De ez persze nem panaszkodás, örülök, hogy jó evők” – mosolygott.
„Szóval nagyon jó, hogy ha erre oda tud figyelni a kormány, és ilyen módon több marad a családi kasszában” – summázta végül a családanya.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – szerepel a NAV honlapján.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.