Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háromgyermekes anyák szja-mentessége: Kollányi Zsuzsi élni fog vele

szja-mentesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:45
Kollányi Zsuzsiédesanya
Kollányi Zsuzsi három fiú édesanyja. Az énekesnő örömmel fogadta az szja-mentességről szóló híreket.
Bors
A szerző cikkei

Kollányi Zsuzsi sikeres énekesnő, több műsorban is szerepelt már, s mindemellett édesanya is. Ikrei, Bence és Bálint 2018-ban születtek, Bogdán pedig 2020 őszén jött világra. Az énekesnő így jogosult lesz az október 1-jén hatályba lévő szja-mentességre.

Kollányi Zsuzsi szja-mentesség
Kollányi Zsuzsi háromgyermekes édesanyaként jogosult lesz az szja-mentességre (Fotó: Bors)

Kollányi Zsuzsi az szja-mentességről: „Nagyszerű hír!”

Ahogy azt a kormány bejelentette: minden három gyermeket nevelő és dolgozó édesanya, függetlenül életkorától, jogosult lesz az szja-mentességre 2025. október 1-jétől, akár élethosszig, ha folyamatosan teljesülnek a feltételek. Ezzel – a négy- vagy többgyermekes anyák 2020 óta fennálló jövedelemadó-mentességével együtt – 2025 októberétől minden dolgozó nagycsaládos anyát akár élethosszig megillet az szja-mentesség.

Kollányi Zsuzsi hétvégén egy sztárokkal és csemetéikkel teli eseményen járt: bemutatkozott Goldi Geri, a rappelő kutya, aki alighanem nagy sztár lesz a gyerekek körében. A Bors itt beszélgetett a háromgyermekes édesanyával, aki elárulta, nagyon örül az szja-mentességről szóló hírnek.

Nagyszerű hír! Nagyon örülök neki. Azt eretnekség lenne állítani, hogy olcsó egy gyermeket – pláne hármat – felnevelni. Főleg, ha az ember mindent meg szeretne adni nekik. Ráadásul abban a korban, amiben most vannak, olyan gyorsan nőnek! Nem tudom, hogy mi a költségesebb: ennivalót vagy ruhát venni nekik” – viccelődött Kollányi Zsuzsi, aki jókedvűen hozzátette:
Ráadásul férfiakat nevelek. Tényleg tudnak enni! Lassan többet esznek, mint én, pedig fele akkorák. A reggeli rántotta úgy kezdődik, hogy tízes tojás, és utána van, hogy kérnek még. De ez persze nem panaszkodás, örülök, hogy jó evők” – mosolygott.

Szóval nagyon jó, hogy ha erre oda tud figyelni a kormány, és ilyen módon több marad a családi kasszában” – summázta végül a családanya.

TI_20240921_Hajdúszoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál_HAON (46)
Kollányi Zsuzsi nagyon családcentrikus, három kisfiút nevel (Fotó: Tóth Imre TI/Hajdú-Bihari Napló HBN)

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – szerepel a NAV honlapján.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu