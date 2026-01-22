Hoppá: szexi dekoltázst villantott Kiszel Tünde, bárki megirigyelhetné

Az álomszerű Dubajból üzent pár bikinis fotóval Kiszel Tünde.

Kiszel Tünde vilantott.

Ismét dögös fotókat posztolt Kiszel Tünde

Míg nálunk pusztít a hideg, Kiszel Tünde pálmafák mellől élvezi nyaralását a napfényes Dubajban. Szerencsénk van, nem feledkezett meg rajongóiról sem. Pár szexi bikinis fotóval ismét berobbantotta Instagram profilját.

Ha valaki nem ismeri, meg se mondhatná, hogy már 66 éves is elmúlt a fotómodell. Hihetetlenül jól áll neki ez a zöldes bikini, nagyon jól kiemeli az alakját.

Üde színfolt ez a kis betekintés Dubajba, annál is nagyobb szerencse, hogy a képek középpontjában a közönsékedvenc naptárdíva áll.

A képek magukért beszélnek!