Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá: szexi dekoltázst villantott Kiszel Tünde, bárki megirigyelhetné

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 13:30
dekoltázsbikinis
Megmutatta bomba alakját Instagram oldalán Kiszel Tünde.

Az álomszerű Dubajból üzent pár bikinis fotóval Kiszel Tünde. 

004 Kiszel Tünde
Kiszel Tünde vilantott.

Ismét dögös fotókat posztolt Kiszel Tünde

Míg nálunk pusztít a hideg, Kiszel Tünde pálmafák mellől élvezi nyaralását a napfényes Dubajban. Szerencsénk van, nem feledkezett meg rajongóiról sem. Pár szexi bikinis fotóval ismét berobbantotta Instagram profilját.

Ha valaki nem ismeri, meg se mondhatná, hogy már 66 éves is elmúlt a fotómodell. Hihetetlenül jól áll neki ez a zöldes bikini, nagyon jól kiemeli az alakját.

Üde színfolt ez a kis betekintés Dubajba, annál is nagyobb szerencse, hogy a képek középpontjában a közönsékedvenc naptárdíva áll.

A képek magukért beszélnek!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu