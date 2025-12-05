Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tűzvörös estélyiben jelent meg Hunyadi Donatella: ezt látnod kell!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 21:15
Igazán mesésen festett Kiszel Tünde lánya.
A szépséges Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella nemrégiben robbantotta fel az internetet legújabb bejegyzésével, amire a rajongók is tátott szájjal reagáltak. 

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella felforrósította a hangulatot legújabb bejegyzésével a közösségi oldalán / Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

Hunyadi Donatella a színpad előtt

A 24 éves szépség irigylésre méltó alakját tökéletesen kiemelte az a Crystal Store ruhaszalon által készült tűzpiros estélyi ruha, amit az Operaszakon viselt a fellépésén. Pár pillanatot meg osztott követőivel az énekesnő, akik teljesen odáig voltak a képekért. Donatella ráadásul hatalmas virágcsokorral is büszkélkedhetett a jeles alkalomból, ahol kitörő örömmel fotózkodott csoporttársaival is. 

 

 

 

