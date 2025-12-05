Tűzvörös estélyiben jelent meg Hunyadi Donatella: ezt látnod kell!

A szépséges Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella nemrégiben robbantotta fel az internetet legújabb bejegyzésével, amire a rajongók is tátott szájjal reagáltak.
A 24 éves szépség irigylésre méltó alakját tökéletesen kiemelte az a Crystal Store ruhaszalon által készült tűzpiros estélyi ruha, amit az Operaszakon viselt a fellépésén. Pár pillanatot meg osztott követőivel az énekesnő, akik teljesen odáig voltak a képekért. Donatella ráadásul hatalmas virágcsokorral is büszkélkedhetett a jeles alkalomból, ahol kitörő örömmel fotózkodott csoporttársaival is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.