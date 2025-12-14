Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Eljutottam egy olyan mélypontig, hogy el kellett döntenem, hogy vagy rehab, vagy változtatok az életemen” – drámai vallomást tett Király Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 10:30
Függőségével és démonaival 20 éven át küzdött.
Habár Király Viktor jövő márciusban 42 éves lesz, ő úgy véli, csak a második születésnapját ünnepli majd, miután akkor lesz két éve, hogy letette az alkoholt. Ezt pedig idén megjelenő, Zárt ajtók című számával is elmondja. Ezzel akarja ugyanis elmesélni mindazt, amit megélt függősége során, ami miatt másfél évre különváltak feleségével, Király-Virág Anitával.  

20 évig élt az alkohol rabjaként Király Viktor.
20 évig élt az alkohol rabjaként Király Viktor Fotó: bors

Így számolt fel függőségével Király Viktor

Tényleg úgy érzem, hogy újjászülettem. Eljutottam egy olyan mélypontig, hogy el kellett döntenem, hogy vagy rehab, vagy változtatok az életemen, és én az utóbbi mellett döntöttem

 - vallotta be az énekes, aki 20 évig volt az alkohol rabja a reflektorfény mögött. 

Zárt ajtók című új szerzeményének címe pedig épp ezért nem véletlen. Pont úgy, ahogy jövőre megjelenő nagylemeze sem, ami egy önvallomás számára:

Én elég rossz alkoholista voltam. Mondhatni zugivó. Magamra zártam az ajtót és elvoltam a saját démonjaimmal.

Most megjelent dalával azonban már le akarja zárni a múltat. Ezért is akarta még idén, az év vége előtt kiadni azt:

Minél többet iszik az ember, annál felszültebb a lelkiállapota. Annál depressziósabb, annál feszültebb, annál jobban szorong. Abban a pillanatban, ahogy lerakod ezeket a függőségeket. kinyílik a világ és rájössz, hogy azokon a dolgokon, amelyeken eddig feszültem, nem is olyan nagy dolgok. És én most így élem az életemet.

 

