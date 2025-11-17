Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebuktatta magát: Király Linda titokban szakított, már új pasija van

király linda
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 08:55
szerelemszakítás
Király Linda 1 éve szakított fiatalkori szerelmével.

Úgy tűnik, hogy rengeteg változás történik Király Linda életében, ugyanis nem elég, hogy egy hatalmas fogyás után teljesen megváltozott a külseje, de a szerelmi életében is komoly fejlemények vannak: 1 évvel ezelőtt szakítottak a fiatalkori szerelmével, március óta pedig új párja van a gyönyörű énekesnőnek.

Király Linda drámája: fogalma sincs, mikor látja újra a szerelmét - BORS
Király Linda / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Király Linda belátta, hogy Simonnal nem működött a dolog, nem volt közös jövőjük, ezért szakítottak tavaly. Ezek után az öngyógyításra fókuszált az énekesnő, egyáltalán nem törődött a magánéletével. Nem akart szerelmes lenni, de máshogy alakult: egy munkamegbeszélésből több órás beszélgetés lett.

Király Linda új szerelme egyelőre szeretne a háttérben maradni, de a híresség elárulta, hogy még sose érezte magát ennyire szeretve, elmondása szerint a párja az apró figyelmességek nagy mestere.

Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmák. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rágondolok

mondta Király Linda.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu