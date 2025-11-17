Lebuktatta magát: Király Linda titokban szakított, már új pasija van

Úgy tűnik, hogy rengeteg változás történik Király Linda életében, ugyanis nem elég, hogy egy hatalmas fogyás után teljesen megváltozott a külseje, de a szerelmi életében is komoly fejlemények vannak: 1 évvel ezelőtt szakítottak a fiatalkori szerelmével, március óta pedig új párja van a gyönyörű énekesnőnek.

Király Linda / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Király Linda belátta, hogy Simonnal nem működött a dolog, nem volt közös jövőjük, ezért szakítottak tavaly. Ezek után az öngyógyításra fókuszált az énekesnő, egyáltalán nem törődött a magánéletével. Nem akart szerelmes lenni, de máshogy alakult: egy munkamegbeszélésből több órás beszélgetés lett.

Király Linda új szerelme egyelőre szeretne a háttérben maradni, de a híresség elárulta, hogy még sose érezte magát ennyire szeretve, elmondása szerint a párja az apró figyelmességek nagy mestere.

Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmák. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rágondolok

– mondta Király Linda.