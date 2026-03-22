Király Lindáéknál jöhet a baba? Ezt mondja az elismert jósnő az énekesnő jövőjéről!

Király Linda párjáról eddig nem sokat lehetett hallani a közösségi médiában, ám az énekesnő a napokban elképesztő örömhírt osztott meg követőivel. A sztárnak megkérték a kezét, a jósnő szerint azonban nem ez az egyetlen boldogság, ami rá vár a közeljövőben!

Király Linda eljegyzése felrobbantotta a netet

Király Viktor testvére a napokban hatalmas hírt közölt Instagram-oldalán: kedvese feltette a várva várt kérdést, mire Linda természetesen boldogan felelt igennel. Müller Rózsa jósnő most a Borsnak árulta el, mit lát az énekesnő jövőjében, a látomása pedig valódi boldogságot ígér!

Müller Rózsa, aki megannyi sztár jövőjébe belelátott már, most Király Linda házasságáról mesélt.

Látom, hogy Linda nagyon boldog ezzel a férfival és lesz is még hosszú ideig

– kezdte a jóskártyák mestere.

„Linda életében rengeteg változás történt. Életmódváltása óta rengeteget fogyott, megnőtt az önbizalma és most egy igazán boldog időszak elé néz. Azt látom, hogy ez a férfi valóban boldoggá tudja tenni” – mondta Müller Rózsa.

Gyermekáldást sejt a jós, méghozzá többször is!

Király Linda eljegyzése után még nagyobb boldogság jön az aranytorkú énekesnő életében. A látó szerint két gyermekkel fog bővülni Linda családja, édesanyaként pedig tökéletesen fog helytállni.

Látok gyermekáldást, kétszer is. Két gyermeke lesz Lindának és fantasztikus édesanya lesz. Most azonban még a karrierjére kell koncentrálnia, ugyanis nagy dolgok vannak készülőben

– a jósnő szerint Király Linda karrierje egyre sikeresebb lesz, és olyan elismerésekben lesz része, amelyekre a legnagyobb álmaiban sem gondolt.

Király Linda gyűrűje több milliót érhet

Az énekesnő Instagram-oldalán mutatta meg csoda szép eljegyzési gyűrűjét, amely egy ovális csiszolású szoliter, vagyis egyköves gyémántgyűrű. A szakértők szerint az ékszer árát nehéz behatárolni, ugyanis nem lehet pontosan megállapítani, milyen típusú gyémánt található a foglaltban. Azt azonban sikerült belőni, hogy a csillogó drágakő nagyjából 900 ezer és 4 millió forint közé tehető.