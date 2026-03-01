"Ezek a legszebb perceim" – Megszólalt a halál torkából visszatért Rózsa György, újra teljes életet él!

A közelmúltban Rózsa György a tőle megszokott ikonikus humorával és különleges személyiségével csalt ismét mosolyt az arcunkra, méghozzá a Kincsvadászok VIP adásában. Az egyik legnépszerűbb magyar televíziós házigazda nyáron egy komoly egészségügyi problémával nézett szembe, mostanra azonban visszatért régi önmagához és fiatalokat megszégyenítő lendülettel tekint a jövőbe.

Rózsa György már sokkal jobban van a stroke-ja után (Fotó: Lakatos Péter / MTI)

Rózsa György stroke utáni felépülése sikeres volt

Rózsa György agyvérzése után szerencsésen felépült, a folyamatban pedig mindvégig számíthatott lányára és unokájára. A műsorvezető sok időt tölt családjával, ami saját bevallása szerint fiatalon és egészségesen tartja.

Köszönöm érdeklődését! Szerencsémre nem igazán vannak úgynevezett átlagos napjaim. Mindig is a változatosságot szerettem, amolyan nyughatatlan típus vagyok. Egyelőre továbbra is szeretek jönni-menni, barátokkal találkozni, nagyokat vitázni, kávéházazni, csinos hölgyeknek bókolni, terveket szőni, meccseken drukkolni, mérgelődni. És legfőképpen Csilla lányommal és az unokámmal beszélgetni, játszani, bolondozni, kirándulni – együtt lenni

– vallotta a Borsnak a "Kapcsoltam" című legendás vetélkedő műsorvezetője.

Rózsa György közelebb költözött lányához, hogy együtt legyen a család (Fotó: MW Archiv)

Rózsa György lányára számíthatott

Rózsa György és lánya, Csilla mindig is szoros kapcsolatot ápoltak egymással, a műsorvezető agyvérzését követően azonban a kötelék csak még erősebbé vált.

A máriaremetei családi házunkat egy évvel ezelőtt adtam el. Nekem feleslegesen nagy volt, mióta egyedül laktam feleségem halála után. Lányom is önálló lakásba költözött felnőttként. Ezért, és mivel közelebb akartam költözni a lányomékhoz, Csilla talált nekem egy szép Duna-parti lakást, ami közelebb van hozzájuk. Így akár naponta találkozhatunk, és ezek a legszebb perceim

– mesélte a házigazda.

A Kincsvadászok VIP-ba látogatott el nem rég Rózsa György, hogy egy táncosnőt támogasson (Fotó: TV2)

Egy beteg balerinát támogat

A Zsákbamacska sztárja nemrég a TV2 műtárgy-kereskedő műsorába is ellátogatott, szülei örökségét bocsátotta licitre, hogy egy balesetet szenvedő balerinát támogathasson lánya megbízásából.

A Kincsvadászok kereskedőinek szíve összeszorult Rózsa Györgyöt hallgatva. Dr. Katona Szandra eredetileg egy 65 ezer forintos ajánlattal szerezte meg a Herendi porcelángyűjteményt, amelyet támogatását kifejezve 80 ezer forintra emelt. A Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás is csatlakozott, hogy ő is támogassa a balesetet szenvedő balett-táncost.

Megrendített annak a balettos lánynak a tragédiája, akire ráomlott egy ház a Jókai utcában. A lányom is a Balettintézetben végzett, így jobban átérzem, mit jelenthet a tengernyi küzdés, gyakorlás után az álmok szétfoszlása egy pillanat alatt egy fiatal, a művészpályája elején álló lánynak

– kezdte a műsorvezető.