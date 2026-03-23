Százmillió forintos képpel próbálták átverni a Kincsvadászok szakértőjét

A műtárgykereskedelem világa egyszerre izgalmas és kockázatos terep, ahol a szakértelem mellett az intuíció és az érzelmek is fontos szerepet kapnak. A Kincsvadászok szakértője Kelen Anna szerint éppen ez adja a szakma szépségét és nehézségét is.

A Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna a kép láttán rögtön gyanakodni kezdett (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Kincsvadászok szakértője szerint hálás a faladata

A Kincsvadászok szereplőinek is szoknia kellett azt a hírnevet, amit a műsor magával hozott. Kelen Anna művészettörténész szakértőként meghatározó alakja a műsornak, tapasztalata különösen izgalmassá teszi műsort. A Borsnak adott interjújában számtalan érdekességről beszélgettünk vele, például hogy hogyan viszonyul a műtárgyakhoz, a kereskedőkhöz, vagy hogy volt-e olyan pillanat, amikor legszívesebben maga csapott volna le egy-egy különleges darabra.

Én nagyon introvertált vagyok, ennek ellenére furcsa módon nagyon szeretem csinálni a Kincsvadászokat. Nagyon szeretem a kollégákat és jó velük dolgozni. Különlegesnek tartom, hogy itt közelebb hozhatjuk a tárgyakat a közönséghez, ez nagyon hálás feladat. Fantasztikus lehetőségnek tartom, hogy részt vehetek ebben a műsorban

– kezdett mesélni Anna. Hozzátette, hogy bár sok tárgy elnyeri a tetszését, a gyűjtőszenvedély nem jellemző rá: „Voltak olyan tárgyak, amik nagyon tetszettek, de a gyűjtőszenvedély nincs meg bennem, így nem volt olyan, hogy szerettem volna elhappolni a kereskedők elől a tárgyat.”

A Kincsvadászok elnyerte a legjobb Stúdió reality díjat a Televíziós Újságírók Díja gálán (Fotó: Mediaworks Archív)

A százmilliós átverés

A szakma azonban nemcsak sikereket tartogat. Előfordult már, hogy hamisítványokat próbáltak rájuk sózni.

Sajnos volt, hogy egy Vaszary János képet próbáltak nekünk eladni. Amikor először behozták, nagyon meg is örültünk neki, egy tengerparti kép volt. Egy ilyen kép ára akár a százmillió forintot is megközelíthet

– idézte fel. A gyanú azonban hamar felmerült bennük.

Láttuk, hogy a tengerparton bikiniben vannak a hölgyek, márpedig abban az időben még nem voltak bikinik.

Egy másik esetben pedig egy olyan Vaszary festmény került eléjük, amelyen a Budai vár már a háború utáni állapotában szerepelt, ami szintén árulkodó jel volt, hiszen a művész akkor már nem is élt.

Ugyanakkor elismeri, hogy a kereskedők döntéseivel nem mindig ért egyet: „Volt, hogy nem értettem egyet az ajánlatokkal, de ez ettől szép – nem csak logika, hanem érzelmek is szerepet játszanak."