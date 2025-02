Összezavarta a nézőket a Kincsvadászok sztárjának babapocakja

A Kincsvadászok óriási sikerrel dübörög a TV2 műsorán, azonban néhány adás megzavarhatta a nézőket, hogy Kelen Anna babapocak nélkül volt látható.

Kincsvadászok: Kelen Anna babapocakja tévesztette meg a nézőket (Fotó: TV2)

Kincsvadászok 2. évad: Kelen Anna utolsó pillanatban vállalta el a forgatást

A csinos művészettörténész titkát néhány hónappal ezelőtt éppen Tilla buktatta le, a Kincsvadászok második évadának forgatása közben. Kelen Anna ugyanis már nagy pocakkal állt a kamerák elé, de nagyon boldog volt, hogy terhessége ellenére is tudta vállalni a szereplést. A műsorvezető korábban a forgatásáról bejelentkezve rántotta le a leplet arról, hogy hamarosan Kincsvadászok baba születik és a videóban Kelen Anna még azt is elmeséli, hogy ha nem júniusban, hanem júliusban kezdtek volna forgatni, már nem tudta volna elvállalni. Így azonban szerencsére a második évadban is képernyőn láthatják őt a nézők.

Anna a héten például a keddi adásban gömbölyödő pocak nélkül volt látható, ami némileg megtévesztő volt a tévénézők számára, hiszen a múlt heti adásokban - a pénteki rész kivételével - nagyobbacska volt a hasa. Ennek egyetlen egy oka van, amelyet kérdésünkre a TV2 is megerősített, hogy az említett napokon is ismétlő epizódot vetítettek, amelyet még korábban vettek fel, így Anna ott még nem volt várandós.

A csatorna sajtóosztálya korábban ezt nyilatkozta:

Más műsorok esetében is előfordult már, hogy korábbi epizódokat sugároztunk az új részek mellett. Nem összefüggő formátumok esetében ez bevett nemzetközi gyakorlat, és a TV2 is alkalmazza már évek óta ezt. Köszönjük, hogy a nézők ennyire szeretik a Kincsvadászok című műsort, érkeznek továbbra is az új részek, várunk mindenkit a TV készülékek elé.

Aggodalomra tehát semmi ok: érkeznek az új részek is, a műtárgykereskedő-show gyönyörű művészettörténészének információink szerint nyár végén, a legnagyobb titokban született meg második gyermeke.