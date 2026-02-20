A hó miatt Ausztriában ragadt egy magyar család

Lezárták a határátkelőt - se ki, se be – közölte a bama. Az erős havazás miatt kint ragadtak a magyarok. Egy Ausztriában élő baranyai hölgy informálta a lapot arról, milyen állapotok uralkodnak Grazban.
A hatalmas mennyiségű lehullott hó miatt nem tud elindulni egy család Baranyába.
Ilyen útviszonyok mellett nem merünk elindulni, ráadásul a szél is tombol. Egy héttel elhalasztjuk a baranyai látogatásunkat. Kerülnünk is kellene, mivel több határt is lezártak a hóhelyzet miatt
– mesélte egy olvasó a bamának.
A 84-es főút végén található soproni határátkelő lezárása miatt Hegyeshalom felé érdemes kerülni és a kisebb határállomásokat is ajánlatos elkerülni.
