A hó miatt Ausztriában ragadt egy magyar család

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 18:20
óriási havazásAusztria
Kint maradtak a magyarok. Erős havazás miatt lezárták a határátkelőt.

Lezárták a határátkelőt - se ki, se be – közölte a bama. Az erős havazás miatt kint ragadtak a magyarok. Egy Ausztriában élő baranyai hölgy informálta a lapot arról, milyen állapotok uralkodnak Grazban.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Lezárták a soproni határátkelőt

A hatalmas mennyiségű lehullott hó miatt nem tud elindulni egy család Baranyába.

Ilyen útviszonyok mellett nem merünk elindulni, ráadásul a szél is tombol. Egy héttel elhalasztjuk a baranyai látogatásunkat. Kerülnünk is kellene, mivel több határt is lezártak a hóhelyzet miatt

– mesélte egy olvasó a bamának.

A 84-es főút végén található soproni határátkelő lezárása miatt Hegyeshalom felé érdemes kerülni és a kisebb határállomásokat is ajánlatos elkerülni.

 

