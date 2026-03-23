Kárpáti Rebeka az iráni háború miatt Balin ragadt – Most elárulta, milyen nehézségek árán jutott haza

Kárpáti Rebeka éppen Balin tartózkodott, amikor Irán megtámadta a turisták kedvenc üdülőhelyét, Dubajt. A színésznő kálváriája ezután kezdődött. Járatait elhalasztották, majd törölték, több mint 3 órát várakozott a repülőtéren, mire végül sikerült jegyet foglalnia egy gépre. A gyönyörű sztár most lapunknak mesélt megdöbbentő élményeiről.
Az iráni háború sajnos a szőke szépség utazására is negatív hatással volt. Kárpáti Rebeka hatalmas nehézségek árán, de végül egy 30 órás utazás után hazatérhetett Magyarországra.
A háború miatt lemondták az utamat. Nagyon nehezen lehetett elérni az ügyfélszolgálatot, sehol nem tudtam kapcsolatba lépni velük. Amikor végre elértem őket, bontották a vonalat. Sokadik hívásra tudtam csak átfoglalni a jegyemet, egy héttel későbbre
– kezdte az Újratervezés műsorvezetője, ám a nehézségek még csak ekkor kezdődtek.
„Folyamatosan néztem a légitársaság oldalát és a híreket, de nem volt arra utaló jel, hogy ezt a járatot is visszamondják. Teljesen nyugodtan mentem ki a repülőtérre, hogy végre hazamehetek, és ott szembesültem vele, hogy törölték a járatot” – mesélte.
A TV2 sztárja több mint három órát várakozott, mire sorra került.
Mire sorra kerültem és vázoltam a ügyintézőnek a problémát, aki talált egy optimális járatot, addigra nem maradt szabad jegy. Őrületes gyorsasággal és koncentrációval kellett ezt végigcsinálni, mert mindenki forródróton volt és lecsaptak a járatokra
– mesélt kálváriájáról a Legénybúcsú film sztárja, akinek végül sikerült találnia egy járatot, amellyel hazajutott volna három nappal később. Ekkor egy kis megnyugvással visszatért a szállásra, ahol egy újabb problémával szembesült.
„Nagy nehezen összeraktunk egy útvonalat, majd azt mondták, nyugodtan menjek vissza a szállásra. Így is tettem, aztán kaptam egy e-mailt, hogy másfél óra múlva indul a gépem. A reptér egy órára volt, tehát fizikai képtelenség lett volna odaérni, meg hát eleve nem is ezt beszéltük meg” – ekkor ismét nem lehetett elérni az ügyintézőket, egyre nehezebb lett a procedúra.
A Miss Universe Hungary győztese fontosnak érezte, hogy megossza történetét, remélve, hogy ezzel több kint rekedt magyar állampolgárnak is segítséget nyújthat.
„Nekem az segített, hogy személyesen a reptéren intézkedtem, illetve amikor az ügyintéző megtalálta a járatot, csináltam a telefonommal egy képet az útitervről és megjegyeztem a nevét az ügyintézőnek, és ezekkel az információkkal írtam egy e-mailt a Quatarnak, amiben benne voltak ezek az adatok tényszerűen, és csatoltam a bizonyítékot. Ezek már olyan tetten érhető, utánkövethető dolgok voltak, amiket nem tudtak figyelmen kívül hagyni” – az incidens után a légitársaság elismerte a hibát és egy másnap délután induló járatra adtak jegyet a műsorvezetőnek.
Kárpáti Rebeka 30 óra repülés után hazatért, ám ekkor még nem ért véget számára a nap. Első útja a munkába vezette.
Hála Istennek hazajutottam, de még nem tudtam hazamenni. Az egyik hostessem az ügynökségen – akiket delegálok – lebetegedett, és már nem volt időm mást keresni a helyére, ezért én a repülőtérről 30 óra utazás után, beültem egy taxiba, kimentem a Hungexpora és még lenyomtam hat órát.
Habár Rebeka testközelből nem érzékelte a háború szörnyűségeit, barátjáért aggódnia kellett.
„Nekem nagyon kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert a saját bőrömön én konkrétan nem éreztem a háborút. Nagyon szerencsés vagyok, mert hazajutottam, biztonságos helyen voltam, a világ legszebb helyén. Az viszont szörnyű érzés volt, hogy az egyik nagyon kedves barátom kint volt az egyik érintett országban és mellette pár száz méterre csapódott be egy drón. Tehát én közvetve éreztem ezt. Nagyon remélem, hogy mielőbb helyreáll a rend.”
