Kandász Andrea: „Nagy pofont kaptam az élettől”

Thaiföldön tartózkodásuk idején is fix napirendjük volt (Fotó: Kandász Andrea)

A történések dacára Kandász Andrea az előnyét is érzékelte a kórházba kerülésének, hiszen így egy gyors kontrollon is átesett a kezével, amit korábban úgy terveztek, hogy újraműtenek. Kiderült azonban, hogy a thai boxtól annyira megerősödött a csuklója, hogy ezt egyelőre elhalasztották. A csinos műsorvezető mostanra jól van, néhány nappal későbbi, előre tervezett visszér műtétje is jól sikerült és töretlenül pozitív szemlélettel vág neki az előtte álló időszaknak: dolgozik, hamarosan megint sportolhat, sőt biciklizik is.