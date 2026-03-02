Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Soha nem volt még ilyen szexi a Wednesday sztárja: Jenna Ortega mindenkit elkápráztatott a szépségével

Jenna Ortega
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:30
A 23 éves színésznő megjelenésével mindenkit meglepett. Jenna Ortega brutálisan dögös szettben vonult végig a vörös szőnyegen.
N.T.
Jenna Ortega neve a filmrajongóknak ugyan korábban sem volt ismeretlen, a világhírnevet kétségtelenül Tim Burton 2022-es szikesorozata, a Wednesday hozta meg számára.

Jenna Ortega mindenkit meglepett a vörös szőnyegen: brutálisan dögös volt Fotó: AFP

A gyönyörű színésznő nevét azóta a világ minden táján jól ismerik, a sorozat elképesztő sikere óta pedig stílusát is Wednesday sötét karakteréhez igazított, így a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésével mindenkit meglepett.

A 23 éves Ortega ugyanis is egy gyöngyházfényű, fehérneműre emlékeztető, csipkés ruhában jelent meg a 2026 Actor Awards-on. Az elképesztően szexi ruhát, amely mély V-kivágással, a magas combvágással emelte ki a színésznő tökéletes alakját Enrique Melendez stylistnak köszönheti, aki Ortega megjelenését világosszürke, combig érő átlátszó harisnyazoknival és egy pár fekete platformos szandállal egészítette ki. 

 

