Soha nem volt még ilyen szexi a Wednesday sztárja: Jenna Ortega mindenkit elkápráztatott a szépségével

Jenna Ortega neve a filmrajongóknak ugyan korábban sem volt ismeretlen, a világhírnevet kétségtelenül Tim Burton 2022-es szikesorozata, a Wednesday hozta meg számára.
A gyönyörű színésznő nevét azóta a világ minden táján jól ismerik, a sorozat elképesztő sikere óta pedig stílusát is Wednesday sötét karakteréhez igazított, így a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésével mindenkit meglepett.
A 23 éves Ortega ugyanis is egy gyöngyházfényű, fehérneműre emlékeztető, csipkés ruhában jelent meg a 2026 Actor Awards-on. Az elképesztően szexi ruhát, amely mély V-kivágással, a magas combvágással emelte ki a színésznő tökéletes alakját Enrique Melendez stylistnak köszönheti, aki Ortega megjelenését világosszürke, combig érő átlátszó harisnyazoknival és egy pár fekete platformos szandállal egészítette ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.