Kandász Andrea újra a régi: „A hosszú élet titka itt van a kezünkben”

Kandász Andrea tavaly júniusban szenvedett biciklis balesetet, amelynek következtében mindkét karja eltört, az egyiket műteni is kellett. Heteken keresztül családjára volt utalva, ami számára teljesen ismeretlen élethelyzet volt. A sérülés miatt néhány hónappal később egy tüdőgyulladás is ledöntötte a lábáról, e kettő pedig arra ösztönözte a műsorvezetőt, hogy mindent újragondoljon.
A KandászMamik műsorvezetőjének mindig fontos szerepet játszott az életében a sport: kapaszkodót, napi rutint és mentális jólétet jelentett számára. Kéztörése után azonban kiesett a napjaiból a rendszeres testmozgás és így valamelyest a szervezettség is. Bár a téli időszakot Kandi mindig Thaiföldön tölti férjével, Ferivel, hazatérésük után egy lagionella okozta súlyos tüdőgyulladás is levette a lábáról, ami saját bevallása szerint végképp az önsajnálat irányába vitte a gondolatait.
Nekem a sport a mindenem, az a gyógyszerem, az adrenalinom. Az újdonsült anyukáknak mindig azt mondom, hogy a babáknak kell a napi rutin, mert az adja nekik a biztonságot, de a felnőtteknek ugyanúgy szükségük van rá. Nekem valahogy kicsúszott a lábam alól a megszokott talaj, nem úgy alakult a napi ritmusom, ahogy azt egész életemben megszoktam és ezáltal minden felborult, nehezen jöttem ki a hónapokon át tartó negatív gondolatspirálból
– kezdi Kandi, aki hozzátette: balesetéből tanulva egy teljesen új napirendet állított össze magának, ebből kifolyólag mostanra kicsattan az energiától és újra a régi.
Engem mindig optimistának neveltek, a kudarcokból tudom, hogy a nehézségek is azért vannak, hogy utána jöjjön valami sokkal jobb. Az önsajnálat fázisában sem terheltem a környezetemet a magam gondjaival, helyette a megoldásokat kerestem. A változás ilyenkor mindig jó, például nemrég gyönyörű helyre költöztünk, azóta minden reggel hálával és meditációval ébredek. Egészen más így a napom, nem sodródom. A sodródás állandó bizonytalanságot okoz, célok nélkül pedig nagyon hamar leviszi az embert az örvény a víz aljára.
Kandász Andrea férjével minden évben három hónapra Thaiföldre költözik, egyrészt átvészelni a tél leghidegebb időszakát, másrészt ilyenkor a nyugalomé a főszerep, bár ez nem jelenti azt, hogy nyaralnának, hiszen olyankor is minden nap dolgoznak, csupán máshogy osztják be a napirendjüket. A műsorvezető egyébként önmagához képest egy kicsit lassít most, megtanult nemet mondani és az alvására is sokkal jobban odafigyel.
Az elmúlt évtizedekben, amitóta csak tévézem, reggel nyolctól éjjel háromig állandóan dolgoztam, hétvégén is. Az alvás mindig az utolsó helyen állt. Most viszont nem vállalok el tíz projektet egyszerre és minden nap alszom 7-8 órát. Az elején nagyon nehezen ment, hogy este 10-kor elaludjak, de mostanra megtanultam, hogy az alvás is gyógyít.
Kandász Andrea végzettséget szerzett a fittness akadémián és táplálkozás szakértőként is, így a tudatos életmód titkait már nem csak a saját életében rendszeresítette, hanem másoknak is szeretné átadni ezt a tudást.
Most rakok össze egy 40 év felettieknek szóló programot, a sport és a többi munka mellett egy ideje ez tölti ki a napjaimat. Veszünk fel videókat, weblapot tervezünk és egy komplett életmódváltó programmal szeretném felébreszteni azokat a nőket, akik az elmúlt évtizedekben kizárólag a férjükkel, a gyerekükkel, a munkájukkal voltak elfoglalva, de saját magukat háttérbe szorították, vagyis tényleg csak sodródtak a mókuskerékben. Itt az ideje, hogy magukra is odafigyeljenek. Mi nők így vagyunk kódolva, hajlamosak vagyunk mások és szeretteink igényeit előtérbe helyezni. A hosszú élet titka azonban itt van a kezünkben, csak tudni kell vele élni. Amit én erről megtanultam, azt szeretném másoknak is a kezébe adni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.