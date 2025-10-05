Kandász Andrea újra a régi: „A hosszú élet titka itt van a kezünkben”

Kandász Andrea tavaly júniusban szenvedett biciklis balesetet, amelynek következtében mindkét karja eltört, az egyiket műteni is kellett. Heteken keresztül családjára volt utalva, ami számára teljesen ismeretlen élethelyzet volt. A sérülés miatt néhány hónappal később egy tüdőgyulladás is ledöntötte a lábáról, e kettő pedig arra ösztönözte a műsorvezetőt, hogy mindent újragondoljon.

Kandász Andrea mindent újratervezett a balesete után, most energikusabb, mint valaha (Fotó: Mediaworks archív)

Kandász Andrea balesete miatt változtatott

A KandászMamik műsorvezetőjének mindig fontos szerepet játszott az életében a sport: kapaszkodót, napi rutint és mentális jólétet jelentett számára. Kéztörése után azonban kiesett a napjaiból a rendszeres testmozgás és így valamelyest a szervezettség is. Bár a téli időszakot Kandi mindig Thaiföldön tölti férjével, Ferivel, hazatérésük után egy lagionella okozta súlyos tüdőgyulladás is levette a lábáról, ami saját bevallása szerint végképp az önsajnálat irányába vitte a gondolatait.

Nekem a sport a mindenem, az a gyógyszerem, az adrenalinom. Az újdonsült anyukáknak mindig azt mondom, hogy a babáknak kell a napi rutin, mert az adja nekik a biztonságot, de a felnőtteknek ugyanúgy szükségük van rá. Nekem valahogy kicsúszott a lábam alól a megszokott talaj, nem úgy alakult a napi ritmusom, ahogy azt egész életemben megszoktam és ezáltal minden felborult, nehezen jöttem ki a hónapokon át tartó negatív gondolatspirálból

– kezdi Kandi, aki hozzátette: balesetéből tanulva egy teljesen új napirendet állított össze magának, ebből kifolyólag mostanra kicsattan az energiától és újra a régi.