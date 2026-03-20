Nincs többé tűzpiros Ferrari? Jákob Zoli lecserélte ikonikus autóját – Ezzel gurul most

Jákob Zoltán vagyona mindig is érdekelte a nyilvánosságot, nem sok milliárdos van ugyanis, aki ennyire nyíltan kommunikál a pénzről. Zoli túl azon, hogy nem rejti véka alá anyagi jólétét, szeret jótékonykodni, sőt alapítványával igyekszik a beteg gyermekek életminőségét javítani. Legfrissebb videójától vélhetően azok is dobtak egy hátast, akik kevésbé követik, ugyanis olyan luxusautót vásárolt magának, ami még az eddigi Ferrarikat is felülmúlja.
A válasz vélhetően az, hogy egy időre mindenképp. Zoli ugyanis öt Ferrari után megvette élete első Lamborghinijét is. Az üzletember egy elképesztően dögös méregzsák mellett tette le a voksát: a felfelé nyíló ajtók és a neon narancssárga szín már első pillantásra tekintélyt parancsol, nem beszélve a műszaki paramétereiről. A gyárba megérkezve Zoli egy VR szemüveget is kapott, hogy élethűen tapasztalhassa meg az autót, eközben persze nem érzékelte, hogy a verda valódi mivoltában hang nélkül gördült be a szalonba.
A kocsi a leggyorsabb és legerősebb csúcsmodell a sorozatgyártottak közül, 6500-as, V12-es szívómotor van benne, amit még három elektromos motor egészít ki, így egy könnyed 1015 lóerővel 350 fölötti végsebességet képes prezentálni. A 100 km/órás sebességet mindössze 2,5 másodperc alatt éri el, ami nem kis teljesítmény, ehhez természetesen még az is hozzájön, hogy a milliárdos természetesen semmiből nem a széria felszerelést kérte, mindent maga választott ki: full extrém karbon csomag van rajta, a kormány és a bőrülés is narancsszínű, a kocsi extrémen dizájnolt formája és vonalvezetése, illetve világítása miatt pedig fékezésnél egy bika fejformája is kirajzolódik hátulról.
Nos, vélhetően a Ferrarikat nem küldi vissza a gyárba, de az biztos, hogy egy ideig csodájára jár majd a kocsi lenyűgöző teljesítményének, ami átszámítva körülbelül 205 millió forintba kerülhetett. Jákob Zoli Lamborghinijével vélhetően hasonlóképp fog majd eljárni, mint az eddigi luxusjárgányaival, vagyis örömmel fogja fuvarozni vele a gyerekeket is.
Jákob Zoli korábban már több interjújában és videójában is beszélt róla, hogy a pénz nem feltétlenül boldogít, bár természetes, hogy ha az ember nagyobb összeghez is hozzájut, akkor eleinte nem tudja jól kezelni azt.
Én is így kezdtem annak idején, vettem márkásabb ruhákat, még most is veszek márkás autót, de már nem azért, mint annak idején az első Ferrarimat. Nem a Ferrari boldogít, hanem az, amit a Ferrarival meg tudok csinálni. Például, hogy ha örömet tudok vele okozni gyerekeknek. Na az boldogít.
