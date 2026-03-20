Nincs többé tűzpiros Ferrari? Jákob Zoli lecserélte ikonikus autóját – Ezzel gurul most

Jákob Zoltán vagyona mindig is érdekelte a nyilvánosságot, nem sok milliárdos van ugyanis, aki ennyire nyíltan kommunikál a pénzről. Zoli túl azon, hogy nem rejti véka alá anyagi jólétét, szeret jótékonykodni, sőt alapítványával igyekszik a beteg gyermekek életminőségét javítani. Legfrissebb videójától vélhetően azok is dobtak egy hátast, akik kevésbé követik, ugyanis olyan luxusautót vásárolt magának, ami még az eddigi Ferrarikat is felülmúlja.

Jákob Zoltán Nagy Ő-ként is sikert aratott a nyilvánosságban, de az igazi jutalom számára az, ha a gyermekek mindennapjait teheti boldoggá (Fotó: Szabolcs László)

Jákob Zoltán Ferrarijai parkolópályára kerülnek?

A válasz vélhetően az, hogy egy időre mindenképp. Zoli ugyanis öt Ferrari után megvette élete első Lamborghinijét is. Az üzletember egy elképesztően dögös méregzsák mellett tette le a voksát: a felfelé nyíló ajtók és a neon narancssárga szín már első pillantásra tekintélyt parancsol, nem beszélve a műszaki paramétereiről. A gyárba megérkezve Zoli egy VR szemüveget is kapott, hogy élethűen tapasztalhassa meg az autót, eközben persze nem érzékelte, hogy a verda valódi mivoltában hang nélkül gördült be a szalonba.

A kocsi a leggyorsabb és legerősebb csúcsmodell a sorozatgyártottak közül, 6500-as, V12-es szívómotor van benne, amit még három elektromos motor egészít ki, így egy könnyed 1015 lóerővel 350 fölötti végsebességet képes prezentálni. A 100 km/órás sebességet mindössze 2,5 másodperc alatt éri el, ami nem kis teljesítmény, ehhez természetesen még az is hozzájön, hogy a milliárdos természetesen semmiből nem a széria felszerelést kérte, mindent maga választott ki: full extrém karbon csomag van rajta, a kormány és a bőrülés is narancsszínű, a kocsi extrémen dizájnolt formája és vonalvezetése, illetve világítása miatt pedig fékezésnél egy bika fejformája is kirajzolódik hátulról.

Nos, vélhetően a Ferrarikat nem küldi vissza a gyárba, de az biztos, hogy egy ideig csodájára jár majd a kocsi lenyűgöző teljesítményének, ami átszámítva körülbelül 205 millió forintba kerülhetett. Jákob Zoli Lamborghinijével vélhetően hasonlóképp fog majd eljárni, mint az eddigi luxusjárgányaival, vagyis örömmel fogja fuvarozni vele a gyerekeket is.