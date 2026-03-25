Váratlan helyen tűnt fel Jákob Zoli: videón a megható pillanat

Szokatlan jelenet zajlott le egy iskola közelében, ahol váratlanul feltűnt Jákob Zoli, az egyik legismertebb magyar üzletember és celeb.

Jákob Zoli mindenki által ismert autójával ment el az iskolához

Forrás: Mediaworks

Jákob Zoli újra könnyeket csal a szemedbe

A milliárdos, aki közösségi oldalain rendszeresen oszt meg hasonló videókat ezúttal is beszámolt a történtekről. A felvételen látható, ahogy tűzpiros Ferrarijával érkezik a helyszínre, ahol rövid idő alatt diákok tucatjai gyűlnek köré. A fiatalok közül többen közös fotót kértek, mások autogramért álltak sorba. Jákob Zoli minden megkeresésre igyekezett reagálni, és – ahogyan azt korábban is megszokhatták tőle – ajándékokkal is készült.

A videó egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egy lányról kiderült, hogy nincs telefonja, mert a korábbi készüléke eltört. Az üzletember több ajándék mellett egy új okostelefonnal is meglepte őt. A lány a gesztus hatására meghatódott, és nem tudta visszatartani a könnyeit. A felvétel jól mutatja, hogy Jákob Zoli továbbra is nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, derül ki a Tények cikkéből.