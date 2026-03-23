Óriásit robban a refrén: tarol a neten Jaber új klipje!

A hazai zenei színtér egyik feltörekvő előadója, Jaber ismét reflektorfénybe került: megjelent legújabb klipje, amely már az első órákban komoly figyelmet generált a rajongók körében. Az új megjelenés nemcsak zeneileg meghatározó, hanem üzenetét tekintve is említésre méltó.

Jaber származása tekintetében kuvaiti, de magyar gyökerei is vannak. Magyarországon találta meg a nyugalmat és szeretetet, itt képzeli el a jövőjét (Fotó: Török Gergely)

Jaber új klipje már most óriási népszerűségnek örvend

Jaber rapperként robbant be a köztudatba, új dala pedig már az első másodpercekben megragadja a néző figyelmét: úgy döntött, hogy ahelyett, hogy egy nagyszabású videoklipért fizetne, jobb ötletnek tartja, ha visszaad az embereknek valamit. Az új dal hangzásában modernebb, letisztultabb, ugyanakkor erőteljesebb érzelmi töltettel bír, mint a korábbi munkái.

A produkcióban érződik a nemzetközi trendek hatása, de megmarad az a sajátos stílus, ami miatt a közönség már eddig is a szívébe zárta. A produkció nemcsak egy új dal bemutatása, hanem egyfajta mérföldkő is Jaber karrierjében. A hazai színtér egyik legmegosztóbb és legérdekesebb figurája nem a klasszikus hazai úton futott be. Gyerekkorát részben Kuvaitban töltötte, de magyar gyökerei is vannak. Saját bevallása szerint Magyarországon találta meg azt a nyugalmat és „szeretetet”, amit keresett, és itt képzeli el a jövőjét is; sőt mi több, olyan akar lenni, mint Orbán Viktor.

Tragikus gyermekkor után most a siker útjára lépett

Jaber dalai egyre felkapottabbak, fellépései pedig egyre nagyobb közönséget vonzanak. Eddig családjáról vagy múltjáról nem sok mindent lehetett tudni nemrég azonban őszintén vallott gyermekkoráról, amely tele volt tragédiákkal.

Amikor fiatalabb voltam, nagyon sok trauma ért. A sivatagban én félig fehérnek számítok, ezért más voltam, mint a többiek

– vallotta Jaber, a legszörnyűbb élményei azonban még csak ezután következtek.

Háromszor nyitották fel a fejemet és kétszer szúrtak kést a karomba. Nagy bajom volt. Volt, amikor 30-40 ember állt az iskolám előtt. Ott volt édesanyám, de egyszerűen nem tudott mit csinálni, abuzáltak. És ez hosszú ideig így ment.

Nos, az új klip megjelenése jól mutatja, hogy bár a régi sérelmek mindig a szívében maradnak, egyre tudatosabban fókuszál a karrierjére, amiért a közönség nagyon hálás.