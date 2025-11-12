"Döntenem kellett" – Végre vallott magánéletéről Kádár L. Gellért: így lett szupersztár a Hunyadi főszereplője

Kádár L. Gellért, aki korábban úgy tűnt zenei pályára készül, most mindent elárult magánéletéről. A színész boldog és stabil párkapcsolatban él, ami egy biztos pontot jelent az életében. A faluról érkező tehetség beszámolt arról is, hogy hogyan tudja kezelni a hírnevet, amivel sokaknak meggyűlik a baja.

Kádár L. Gellért Hunyadiként vált ismertté, amiről korábban álmodni sem mert (Fotó: Ladóczki Balázs)

A színészeknél tehát nem ritka, hogy fejükbe száll a dicsőség, viszont Gellért úgy érzi, nála ettől nem kell tartani.

Ha valaki öt éve azt mondja nekem, hogy ez fog történni velem, akkor kinevettem volna. Nagyon sokan várják, hogy vajon mikor szállok el magamtól, de szerintem ezt a szakmát nemcsak úgy lehet csinálni, hanem lehet szerényen is

– mesélte a Tények Plusznak a színész. A szerep előtt Gellért felhagyott a dohányzással is, ami miatt feljöttek rá a kilók. Azóta folyamatosan mozog és edz, sikerült minden felesleges súlyt hátrahagynia.

Kádár L. Gellért az első színész a családban

Falusi közegben nőttem fel és a családunkat teljesen elkerülte a művészet, tehát én vagyok a családban az első színész. Sokszor meg is kaptam, hogy ebből nem fogok tudni megélni és ezzel nem tudok pénzt keresni

– árulta el a fiatal színész tehetség. Kádár L. Gellért azóta jelölve volt Európa legjobb férfi színészének is.

Kádár L. Gellért párja nélkül nem tudná kezelni a kívülről érkező médianyomást (Fotó: Ladóczki Balázs)

A színész nem mindennapi módon kapta meg az egész életét megváltoztató szerepet. Gellért elmesélte, mi is történt pontosan.

Éppen otthon vacsoráztam és egy bort is kiöntöttem magamnak, amikor jött a telefont. Akkor döntenem kellett, hogy beszállok az autóba vagy megiszom a pohár boromat. A határnál sem volt egyszerű, mivel a covid alatt nem engedtek át negatív teszt nélkül, de szerencsére így is sikerült eljutnom a forgatásra

– számolt be a bizonyos estéről a színész. A Hunyadi sorozat sztárjának elmondása szerint ez a szerep egy kopogtatás volt, ami után biztossá vált, hogy ez lesz az ő útja.

Kádár L. Gellért számára Budapest nem a végállomás

Én Magyarországot is egy lépcsőfoknak tekintem, mivel szeretnék nemzetközi vizekre evezni. Persze gyerekként azt hittem majd ez az ölembe hullik, de most már tudom, hogy ki kell taposnom saját magamnak az utamat

– mondta a Tények Plusznak a színész. Gellért elmondása szerint mindez nem sikerülhetett volna szerelme nélkül, aki egy stabil pontot jelent az életében.