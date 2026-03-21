Nehéz év áll a születésnapos Horváth Tamás mögött: Rendhagyó ünnepléssel készülnek

A Nagy Duett zsűritagja ma ünnepli 34. születésnapját. Horváth Tamás a Borsnak nyilatkozott az elmúlt egy évéről, valamint elárulta azt is, mit remél a jövőre nézve. Az énekes jelenleg minden idejét feleségének és a TV2 énekes show-műsorának szenteli, melyről felfedett egy titkot is: a zenész elárulta, van-e olyan páros, aki a legközelebb áll a szívéhez.

Horváth Tamás felesége január végén szenvedett balesetet, melynek következtében két helyen is eltört lábszárcsontja, így férje születésnapjára idén egy meghitt ünnepléssel készültek.

A születésnapom idén rendhagyó lesz a feleségem állapota miatt. Most egy otthoni ünneplést tervezünk, de ez egy percig sem vesz el a hangulatból, így is nagyon jó lesz, mert a család együtt van, és ez a legfontosabb számomra

– mesélte lapunknak Horváth Tomi.

Péterfi Andi azóta már túl van a nehezén és szerencsére állapota szépen javul.

„Az első hat héten túl vagyunk már. Az első kontrollröntgen nagyon jó eredményeket mutatott, szépen elindult a csontosodás. Betartunk minden szabályt és bízunk abban, hogy minél hamarabb visszanyeri az erejét a kedvesem” – nyilatkozta A Nagy Duett zsűrije.

Nehézségek és sikerek övezték Horváth Tamás elmúlt egy évét

„Az elmúlt egy évem fantasztikus volt. Nagyon sok szép eredményt értünk el, például a 10. telt házas Budapest Park koncertünk vagy a Sztárban Sztár All Stars is egy fantasztikus élmény volt, illetve most A Nagy Duett is. Szóval nagyon kalandos és élményekben gazdag évem volt. Nem panaszkodom egy percig sem” – emlékezett vissza az énekes, majd hozzátette, hogy a rengeteg izgalom mellett néhány nehézséggel is szembe kellett néznie.

Az év vége nehezebb volt a kutyusunk műtéte és Andi lábtörése miatt. Sajnos ez a nehéz időszak még mindig tart, de akkor sem panaszkodom, mert az a legfontosabb, hogy gyógyuló folyamatban van a feleségem. Hálát érzek a szívemben, amiért a családom rendben van, és minden más másodlagos.

Horváth Tamás koncertjére hatalmas show-val készül

Horváth Tamás karrierje szárnyal, hétről hétre láthatjuk őt a TV2 stúdiójában, miközben hatalmas fellépésekre készül.