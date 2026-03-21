Nehéz év áll a születésnapos Horváth Tamás mögött: Rendhagyó ünnepléssel készülnek

A Nagy Duett zsűritagja ma ünnepli 34. születésnapját. Horváth Tamás a Borsnak nyilatkozott az elmúlt egy évéről, valamint elárulta azt is, mit remél a jövőre nézve. Az énekes jelenleg minden idejét feleségének és a TV2 énekes show-műsorának szenteli, melyről felfedett egy titkot is: a zenész elárulta, van-e olyan páros, aki a legközelebb áll a szívéhez.
Horváth Tamás felesége január végén szenvedett balesetet, melynek következtében két helyen is eltört lábszárcsontja, így férje születésnapjára idén egy meghitt ünnepléssel készültek.
A születésnapom idén rendhagyó lesz a feleségem állapota miatt. Most egy otthoni ünneplést tervezünk, de ez egy percig sem vesz el a hangulatból, így is nagyon jó lesz, mert a család együtt van, és ez a legfontosabb számomra
– mesélte lapunknak Horváth Tomi.
Péterfi Andi azóta már túl van a nehezén és szerencsére állapota szépen javul.
„Az első hat héten túl vagyunk már. Az első kontrollröntgen nagyon jó eredményeket mutatott, szépen elindult a csontosodás. Betartunk minden szabályt és bízunk abban, hogy minél hamarabb visszanyeri az erejét a kedvesem” – nyilatkozta A Nagy Duett zsűrije.
„Az elmúlt egy évem fantasztikus volt. Nagyon sok szép eredményt értünk el, például a 10. telt házas Budapest Park koncertünk vagy a Sztárban Sztár All Stars is egy fantasztikus élmény volt, illetve most A Nagy Duett is. Szóval nagyon kalandos és élményekben gazdag évem volt. Nem panaszkodom egy percig sem” – emlékezett vissza az énekes, majd hozzátette, hogy a rengeteg izgalom mellett néhány nehézséggel is szembe kellett néznie.
Az év vége nehezebb volt a kutyusunk műtéte és Andi lábtörése miatt. Sajnos ez a nehéz időszak még mindig tart, de akkor sem panaszkodom, mert az a legfontosabb, hogy gyógyuló folyamatban van a feleségem. Hálát érzek a szívemben, amiért a családom rendben van, és minden más másodlagos.
Horváth Tamás karrierje szárnyal, hétről hétre láthatjuk őt a TV2 stúdiójában, miközben hatalmas fellépésekre készül.
„Egészen elképesztő show-val készülünk a 11. Budapest Parkra. Nagyon sokat dolgozunk a következő nagykoncertünkön, és izgatottan várom hétről hétre A Nagy Duettet. Nagyon szeretem látni a produkciókat és zsűrizni a versenyzőket.”
Noha az énekes minden pillanatát élvezi a TV2 zenei műsorának, mégis úgy gondolja, teljes mértékben csak a színpadon tud kiteljesedni, ezért izgatottan várja a hamarosan induló koncertszezont.
Én azt gondolom, hogy az én utam az minden szempontból a zene. A dalszerzés, szövegírás és azt a színpadon előadni a közönségnek. Igazából minden más számomra egy hobbi. Egy olyan kikacsintás, amit nagyon szeretek és élvezek, de a legfőbb szenvedélyem az egyértelműen a zene és a dalszerzés. Engem ez tesz a legboldogabbá, és most már jövőre lesz 20 éve, hogy ezt csinálom.
Egy zsűri legnehezebb feladata, hogy időről időre kiválassza azt a versenyzőt, vagy produkciót, amely legjobban hatást gyakorolt az érzelmeire. A Nagy Duett színpadán hatványozottan nehéz a választás, hiszen a párok jobbnál jobb előadásokkal kápráztatják el a zsűrit. Horváth Tamás éppen ezért nem is tud kedvencet választani a mezőnyből.
Már mindenki okozott olyan pillanatot számomra, amire emlékezni fogok, és ezt mindenféle túlzás nélkül mondom. Nagyon-nagyon szuper előadásokat látunk hétről hétre. Szóval nem tudok kedvencet mondani, mert tényleg mindenkinek volt már egy nagy pillanata és még ki tudja, mit tartogatnak a következő hetek
– árulta el az énekes.
