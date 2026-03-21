Nehéz év áll a születésnapos Horváth Tamás mögött: Rendhagyó ünnepléssel készülnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 13:00
A Nagy Duett zsűritagja nem csupán születésnapját ünnepli ma, hanem elmúlt egy évének sikereit és győzelmeit. Horváth Tamás idén felesége állapota miatt egy rendhagyó születésnapi ünneplést tervez, majd útja egyenesen a TV2 stúdiójába vezeti!
A Nagy Duett zsűritagja ma ünnepli 34. születésnapját. Horváth Tamás a Borsnak nyilatkozott az elmúlt egy évéről, valamint elárulta azt is, mit remél a jövőre nézve. Az énekes jelenleg minden idejét feleségének és a TV2 énekes show-műsorának szenteli, melyről felfedett egy titkot is: a zenész elárulta, van-e olyan páros, aki a legközelebb áll a szívéhez.

Horváth Tamás feleségével és szeretteivel ünnepli meg szülinapját
Horváth Tamás születésnapját idén egy meghitt ünnepléssel tölti (Fotó: Bánkúti Sándor/Bors)

A Nagy Duett sztárja ma ünnepli születésnapját

Horváth Tamás felesége január végén szenvedett balesetet, melynek következtében két helyen is eltört lábszárcsontja, így férje születésnapjára idén egy meghitt ünnepléssel készültek.

A születésnapom idén rendhagyó lesz a feleségem állapota miatt. Most egy otthoni ünneplést tervezünk, de ez egy percig sem vesz el a hangulatból, így is nagyon jó lesz, mert a család együtt van, és ez a legfontosabb számomra 

– mesélte lapunknak Horváth Tomi.

Péterfi Andi azóta már túl van a nehezén és szerencsére állapota szépen javul.

„Az első hat héten túl vagyunk már. Az első kontrollröntgen nagyon jó eredményeket mutatott, szépen elindult a csontosodás. Betartunk minden szabályt és bízunk abban, hogy minél hamarabb visszanyeri az erejét a kedvesem” – nyilatkozta A Nagy Duett zsűrije.

Horváth Tomi felesége néhány hete szenvedett balesetet
Horváth Tamás párjának állapota sokat javult (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Nehézségek és sikerek övezték Horváth Tamás elmúlt egy évét

„Az elmúlt egy évem fantasztikus volt. Nagyon sok szép eredményt értünk el, például a 10. telt házas Budapest Park koncertünk vagy a Sztárban Sztár All Stars is egy fantasztikus élmény volt, illetve most A Nagy Duett is. Szóval nagyon kalandos és élményekben gazdag évem volt. Nem panaszkodom egy percig sem – emlékezett vissza az énekes, majd hozzátette, hogy a rengeteg izgalom mellett néhány nehézséggel is szembe kellett néznie.

Az év vége nehezebb volt a kutyusunk műtéte és Andi lábtörése miatt. Sajnos ez a nehéz időszak még mindig tart, de akkor sem panaszkodom, mert az a legfontosabb, hogy gyógyuló folyamatban van a feleségem. Hálát érzek a szívemben, amiért a családom rendben van, és minden más másodlagos.

Horváth Tamás koncertjére hatalmas show-val készül

Horváth Tamás karrierje szárnyal, hétről hétre láthatjuk őt a TV2 stúdiójában, miközben hatalmas fellépésekre készül.

„Egészen elképesztő show-val készülünk a 11. Budapest Parkra. Nagyon sokat dolgozunk a következő nagykoncertünkön, és izgatottan várom hétről hétre A Nagy Duettet. Nagyon szeretem látni a produkciókat és zsűrizni a versenyzőket.”

Noha az énekes minden pillanatát élvezi a TV2 zenei műsorának, mégis úgy gondolja, teljes mértékben csak a színpadon tud kiteljesedni, ezért izgatottan várja a hamarosan induló koncertszezont.

Én azt gondolom, hogy az én utam az minden szempontból a zene. A dalszerzés, szövegírás és azt a színpadon előadni a közönségnek. Igazából minden más számomra egy hobbi. Egy olyan kikacsintás, amit nagyon szeretek és élvezek, de a legfőbb szenvedélyem az egyértelműen a zene és a dalszerzés. Engem ez tesz a legboldogabbá, és most már jövőre lesz 20 éve, hogy ezt csinálom.

Nem tud kedvencet választani Horváth Tomi
A Nagy Duett 2026-os versenyében minden páros a maximumot nyújtja az énekes szerint (Fotó: TV2)

Horváth Tamás A Nagy Duett versenyzői közül mindenkit esélyesnek tart a győzelemre

Egy zsűri legnehezebb feladata, hogy időről időre kiválassza azt a versenyzőt, vagy produkciót, amely legjobban hatást gyakorolt az érzelmeire. A Nagy Duett színpadán hatványozottan nehéz a választás, hiszen a párok jobbnál jobb előadásokkal kápráztatják el a zsűrit. Horváth Tamás éppen ezért nem is tud kedvencet választani a mezőnyből.

Már mindenki okozott olyan pillanatot számomra, amire emlékezni fogok, és ezt mindenféle túlzás nélkül mondom. Nagyon-nagyon szuper előadásokat látunk hétről hétre. Szóval nem tudok kedvencet mondani, mert tényleg mindenkinek volt már egy nagy pillanata és még ki tudja, mit tartogatnak a következő hetek

 – árulta el az énekes.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
