Lissák Laura elszólta magát: levetkőztetné Horváth Tamást

A TV2 a minél nagyobb szórakoztatás érdekében A Nagy Duett élő adásának szünetében sem engedi el a nézőket: Lissák Laura ugyanis egy online háttérműsorral enged betekintést kulisszatitkokba. Interjút készít a versenyzőkkel, zsűrikkel, őszinte véleményt mond. Mi több, most azt is elárulta, ő bizony le akarta vetkőztetni Horváth Tamás: a nadrágjára fájt a foga.

A Nagy Duett: Lissák Laura le akarta venni Horváth Tamás nadrágját Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett: Lissák Laura levetkőztetné Horváth Tamást

Az énekes zsűritag a harmadik adásban egy egyedi bőrszerkóban mond ítéleteket a versenyzőkről. Szettjét látva Liptai Claudia is megjegyezte adás közben:

Bőrszerkós szexisten.

Lissák Laura pedig máshogy fejezte ki tetszését a szett iránt: