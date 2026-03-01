Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Lissák Laura elszólta magát: levetkőztetné Horváth Tamást

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 21:50
A műsorvezető nem titkolta vágyait.
A TV2 a minél nagyobb szórakoztatás érdekében A Nagy Duett élő adásának szünetében sem engedi el a nézőket: Lissák Laura ugyanis egy online háttérműsorral enged betekintést kulisszatitkokba. Interjút készít a versenyzőkkel, zsűrikkel, őszinte véleményt mond. Mi több, most azt is elárulta, ő bizony le akarta vetkőztetni Horváth Tamás: a nadrágjára fájt a foga.

A Nagy Duett: Lissák Laura levetkőztetné Horváth Tamást

Az énekes zsűritag a harmadik adásban egy egyedi bőrszerkóban mond ítéleteket a versenyzőkről. Szettjét látva Liptai Claudia is megjegyezte adás közben:

Bőrszerkós szexisten.

Lissák Laura pedig máshogy fejezte ki tetszését a szett iránt:

Le akartam venni a nadrágját!

 

 

 

