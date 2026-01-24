Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk?” – Horváth Csenge őszintén beszélt a babavárásról

anyaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 08:30
terhességHorváth Csengebejelentésbabavárás
2025 őszén hónapokon át mentek a találgatások a bulvársajtóban, miközben a fiatal modellt várandóssága alatt sok kritika is érte. Horváth Csenge terhessége némi csalódottsággal indult éppen emiatt, a kismama azonban immár boldogabban várja kisbabáját, mint valaha.
Bors
A szerző cikkei

2025 őszén egyre hangosabbak lettek azok a találgatások, amelyek a Horváth Csenge terhességéről szóltak. A fiatal modell azonban hosszú ideig nem reagált semmire, miközben a közösségi oldalakat elárasztották az elemzések, kommentek és „biztos forrásból” származó információk. A csend végül egyetlen Instagram-poszttal tört meg: Horváth Csenge saját maga jelentette be terhességét egy szerelmes fotóval.

Horváth Csenge terhessége miatt sok negatív kritikát kapott.
Horváth Csenge terhességét Instagramon jelentette be
(Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge terhessége felrobbantotta a netet

A bejelentés szinte azonnal felrobbantotta a netet. Nem sokkal korábban az is kiderült, hogy a 23 éves modell újra szerelmes, ráadásul párja nem más, mint a jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó. A páros a Legénybúcsú című film premierjén jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt, ahol már sokaknak feltűnt Csenge gömbölyödő pocakja. A pletykák tehát nem voltak alaptalanok. Horváth Csenge születésnapját január 1-jén ünnepli, így az új évet már kismamaként kezdte, sőt, hamarosan a kezében is tarthatja a kisbabáját. A hír Fesűs Nelly számára is különösen örömteli, hiszen az 54 éves színésznő hamarosan élesben gyakorolhatja a nagymamaszerepet.

293A6908_1
Horváth Csenge modell karrierjét, úgy néz ki egy kicsit szüneteltetni fogja (Fotó: Mediaworks)

Hogyan viseli Horváth Csenge a várandóságot?

Csengét nemrég egy TikTok-videóban kérdezték arról, hogyan viseli a várandósságot. Csenge szerint noha az élete sokat változott, összességében jól bírja ezt az időszakot. Vannak szokások, amelyeket el kellett engednie – például a megfelelő alvásmennyiséget –, ugyanakkor hangsúlyozta, nem lett hisztis vagy kívánós, és igyekszik megélni minden egyes pillanatot.

Még egész jól bírom, de már abból a szempontból nyilván nem nagyon, hogy vannak olyan szokások, meg olyan dolgok, amiket vagy el kellett engedjek, vagy már abszolút nincsenek az életemben. Ilyen például a megfelelő alvásmennyiség. Ez már nincs, úgyhogy... De egyébként ezen kívül én szerintem nagyon jól bírom. Nem vagyok hisztis, nem vagyok kívánós

– mesélte nevetve a gyönyörű kismama. 

@realfy_hu @CSENGE interjú második rész ✅ és ti mit kérdeznétek tőle? #nekedbe #hell #backstage ♬ original sound - Realfy | HU

Idegenek találgatták az állapotát

A fiatal modell arról is beszélt, mennyire megviselte, hogy idegenek találgatták az állapotát. Őszintén elmondta: csalódottságot és dühöt érzett, amikor azt látta, hogy emberek nyíltan a méhében „turkálnak”. Úgy fogalmazott, még baráti és családi körben is kényes téma a gyermekvállalás, nemhogy ismeretlenek részéről. Végül azért döntött a megszólalás mellett, mert fontosnak érezte, hogy kiálljon azokért a nőkért is, akik hasonló helyzetben vannak.

Leginkább csalódottságot éreztem. Nyilván a legelején rettenetesen felidegesített ez az egész, hogy mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk. Ez még barátok és a szűk családi kör esetében is kényes téma, nemhogy idegenek hogyan viszonyulhatnak így valakihez. Úgy éreztem, ha nem állok ki ebben a témában azok mellett a nők mellett, akik hasonló helyzetben vannak, akkor nem tudnék tisztességesen tükörbe nézni

– zárta az interjút Csenge.

@realfy_hu Mostmár @CSENGE is fent van a Realfy-on ✨ Az AI verzióját pedig bármikor eléritek 🙌🏻 #nekedbe #realfy #backstage ♬ original sound - Realfy | HU

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu