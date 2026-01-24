„Mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk?” – Horváth Csenge őszintén beszélt a babavárásról

2025 őszén egyre hangosabbak lettek azok a találgatások, amelyek a Horváth Csenge terhességéről szóltak. A fiatal modell azonban hosszú ideig nem reagált semmire, miközben a közösségi oldalakat elárasztották az elemzések, kommentek és „biztos forrásból” származó információk. A csend végül egyetlen Instagram-poszttal tört meg: Horváth Csenge saját maga jelentette be terhességét egy szerelmes fotóval.

Horváth Csenge terhességét Instagramon jelentette be

(Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge terhessége felrobbantotta a netet

A bejelentés szinte azonnal felrobbantotta a netet. Nem sokkal korábban az is kiderült, hogy a 23 éves modell újra szerelmes, ráadásul párja nem más, mint a jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó. A páros a Legénybúcsú című film premierjén jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt, ahol már sokaknak feltűnt Csenge gömbölyödő pocakja. A pletykák tehát nem voltak alaptalanok. Horváth Csenge születésnapját január 1-jén ünnepli, így az új évet már kismamaként kezdte, sőt, hamarosan a kezében is tarthatja a kisbabáját. A hír Fesűs Nelly számára is különösen örömteli, hiszen az 54 éves színésznő hamarosan élesben gyakorolhatja a nagymamaszerepet.

Horváth Csenge modell karrierjét, úgy néz ki egy kicsit szüneteltetni fogja (Fotó: Mediaworks)

Hogyan viseli Horváth Csenge a várandóságot?

Csengét nemrég egy TikTok-videóban kérdezték arról, hogyan viseli a várandósságot. Csenge szerint noha az élete sokat változott, összességében jól bírja ezt az időszakot. Vannak szokások, amelyeket el kellett engednie – például a megfelelő alvásmennyiséget –, ugyanakkor hangsúlyozta, nem lett hisztis vagy kívánós, és igyekszik megélni minden egyes pillanatot.

Még egész jól bírom, de már abból a szempontból nyilván nem nagyon, hogy vannak olyan szokások, meg olyan dolgok, amiket vagy el kellett engedjek, vagy már abszolút nincsenek az életemben. Ilyen például a megfelelő alvásmennyiség. Ez már nincs, úgyhogy... De egyébként ezen kívül én szerintem nagyon jól bírom. Nem vagyok hisztis, nem vagyok kívánós

– mesélte nevetve a gyönyörű kismama.

Idegenek találgatták az állapotát

A fiatal modell arról is beszélt, mennyire megviselte, hogy idegenek találgatták az állapotát. Őszintén elmondta: csalódottságot és dühöt érzett, amikor azt látta, hogy emberek nyíltan a méhében „turkálnak”. Úgy fogalmazott, még baráti és családi körben is kényes téma a gyermekvállalás, nemhogy ismeretlenek részéről. Végül azért döntött a megszólalás mellett, mert fontosnak érezte, hogy kiálljon azokért a nőkért is, akik hasonló helyzetben vannak.

Leginkább csalódottságot éreztem. Nyilván a legelején rettenetesen felidegesített ez az egész, hogy mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk. Ez még barátok és a szűk családi kör esetében is kényes téma, nemhogy idegenek hogyan viszonyulhatnak így valakihez. Úgy éreztem, ha nem állok ki ebben a témában azok mellett a nők mellett, akik hasonló helyzetben vannak, akkor nem tudnék tisztességesen tükörbe nézni

– zárta az interjút Csenge.