Többmilliós eljegyzési gyűrű csilloghat Horváth Csenge ujján: ezt lehet tudni a fényűző ékszerről

Horváth Csenge és Barabás Ottó jelenleg első gyermeküket várják, és szinte úsznak a boldogságban, így nem csoda, hogy a házasság is szóba került közöttük. Sőt, a fiatalok már az eljegyzésen is túl vannak, amit a Csenge ujján csillogó hatalmas gyűrű és néhány komment leplezett le először. Most egy szakértőt is megkérdeztünk az ékszerrel kapcsolatban, és kiderült, hogy akár több millió forintba is kerülhetett a tisztes távolságból is igencsak jól látható kő.

Úgy tűnik, Horváth Csenge férjhez megy, szinte nem lehetett nem kiszúrni a gyűrűjét (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge várandósságának híre igencsak váratlanul érte a rajongókat, de természetesen mindenki vele együtt örül a boldogságának. Azonnal beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon sor kerül-e hamarosan az esküvőre. Erre pedig nemrég meg is érkezett a válasz, a gyönyörű modell egy TikTok kommentben szólta el magát, nem sokkal később pedig mesés gyűrűjét is megmutatta. És talán kimondhatjuk: Horváth Csenge párja igencsak kitett magáért. Az arany ékszer közepén egy hatalmas kő csillog, ami már önmagában sem olcsó mulatság, de ez még korántsem minden, ugyanis a briliáns foglalata is apró drágakövekkel van kirakva. Ezek alapján pedig kiderült, mennyibe kerülhetett mindez.

Horváth Csenge gyermekének apja nem mindennapi eljegyzési gyűrűvel kérte meg a modellt (Fotó: Instagram)

Horváth Csenge gyűrűje több milliót is érhet

A Bors által megkérdezett szakértő szerint, ha a gyűrű valódi gyémántból készült, az ára rendkívül széles skálán mozoghat, mivel ezt elsősorban a központi kő mérete (karátja) és minősége határozza meg. A képeken látható briliáns nagyjából 1,5–2,5 karátosnak tűnik szerinte, így ezzel számolva egy természetes, azaz bányászott gyémánt esetén 1,2 millió forinttól egészen 12-15 millió forintig terjedhet az ára, de ez akár még több is lehet, ha egy a Tiffanyhoz hasonló nagy ékszerháznál vásárolták. Egy laboratóriumi gyémántra viszont már 800 ezer és 1,8 millió forint közötti összegért is le lehet csapni. Emellett az árat nagyban befolyásolják a foglalaton vagy a gyűrű szárán elhelyezett apró kövek is, amik akár újabb fél milliót dobhatnak a végösszegen, illetve a gyűrű anyaga szintén fontos tényező, azaz hogy 14 vagy 18 karátos aranyból, esetleg platinából készült-e.