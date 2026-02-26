Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Többmilliós eljegyzési gyűrű csilloghat Horváth Csenge ujján: ezt lehet tudni a fényűző ékszerről

várandósság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:30
eljegyzésHorváth Csengegyűrű
Fésűs Nelly lánya jelenleg első gyermekével várandós, így nem sokakat lepett meg a hír, hogy szerelmével hamarosan össze is házasodnak. Ehhez természetesen Horváth Csenge eljegyzési gyűrűt is kapott, nem is akármilyet. Mutatjuk, mit lehet tudni róla!
Bors
A szerző cikkei

Horváth Csenge és Barabás Ottó jelenleg első gyermeküket várják, és szinte úsznak a boldogságban, így nem csoda, hogy a házasság is szóba került közöttük. Sőt, a fiatalok már az eljegyzésen is túl vannak, amit a Csenge ujján csillogó hatalmas gyűrű és néhány komment leplezett le először. Most egy szakértőt is megkérdeztünk az ékszerrel kapcsolatban, és kiderült, hogy akár több millió forintba is kerülhetett a tisztes távolságból is igencsak jól látható kő.

Horváth Csenge nem csak anyuka lesz, de hamarosan férjhez is megy.
Úgy tűnik, Horváth Csenge férjhez megy, szinte nem lehetett nem kiszúrni a gyűrűjét (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge várandósságának híre igencsak váratlanul érte a rajongókat, de természetesen mindenki vele együtt örül a boldogságának. Azonnal beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon sor kerül-e hamarosan az esküvőre. Erre pedig nemrég meg is érkezett a válasz, a gyönyörű modell egy TikTok kommentben szólta el magát, nem sokkal később pedig mesés gyűrűjét is megmutatta. És talán kimondhatjuk: Horváth Csenge párja igencsak kitett magáért. Az arany ékszer közepén egy hatalmas kő csillog, ami már önmagában sem olcsó mulatság, de ez még korántsem minden, ugyanis a briliáns foglalata is apró drágakövekkel van kirakva. Ezek alapján pedig kiderült, mennyibe kerülhetett mindez.

Horváth Csenge gyermekének apja nem mindennapi eljegyzési gyűrűvel kérte meg a modellt (Fotó: Instagram)

Horváth Csenge gyűrűje több milliót is érhet

A Bors által megkérdezett szakértő szerint, ha a gyűrű valódi gyémántból készült, az ára rendkívül széles skálán mozoghat, mivel ezt elsősorban a központi kő mérete (karátja) és minősége határozza meg. A képeken látható briliáns nagyjából 1,5–2,5 karátosnak tűnik szerinte, így ezzel számolva egy természetes, azaz bányászott gyémánt esetén 1,2 millió forinttól egészen 12-15 millió forintig terjedhet az ára, de ez akár még több is lehet, ha egy a Tiffanyhoz hasonló nagy ékszerháznál vásárolták. Egy laboratóriumi gyémántra viszont már 800 ezer és 1,8 millió forint közötti összegért is le lehet csapni. Emellett az árat nagyban befolyásolják a foglalaton vagy a gyűrű szárán elhelyezett apró kövek is, amik akár újabb fél milliót dobhatnak a végösszegen, illetve a gyűrű anyaga szintén fontos tényező, azaz hogy 14 vagy 18 karátos aranyból, esetleg platinából készült-e.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu