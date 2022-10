Horgas Eszter: Nem lehet ennyire pazarlóan élni!

Horgas Eszter gőzerővel készül az előtte álló koncertjeire. Bízik benne, hogy ezek közül egyik sem fog elmaradni, főként annak fényében, hogy sajnos lemondtak már néhány fellépést.

– Izgulunk, hogy mi vár ránk, eddig a Covid miatt kellett aggódnunk, most pedig a fűtés kérdése okoz problémát, úgyhogy nem tudom, mi lesz – kezdte a Borsnak a fuvolaművész.

Eszter igyekszik észrevenni a dolgok jó oldalát, annak ellenére is, hogy a tanítványai életére szintén komoly hatást gyakorol a jelenlegi szituáció. Mivel nap mint a nap ennek a szemtanúja, bántja őt, hogy nem tud mindenkin segíteni.

– Nagyon nehéz helyzetben vannak a tanítványok, és mi sem tudjuk, mi vár ránk. Szokták mondani, hogy érzelmileg védd le magad, és legyél a saját kis világodban, de amikor bajban vannak azok az emberek, akiket szeretsz, akkor ezt nem lehet nem tudomásul venni és megállni, hogy segítsek. Miközben nekünk is horribilis a lakásszámlánk, ki sem merem mondani, hogy mennyi. Lehet, hogy a december, a január és a február mindenki számára szegényes lesz – magyarázta a zenész, aki szerint hosszú távon az a túlélés záloga, hogy most – amennyire lehet – szorítsuk háttérbe az egyéni érdekeket.

– Nagyon furcsa, hogy eddig csak karácsonykor gyújtottam be a kandallóba, vagy ha vendégek jöttek. Most azért teszem, mert próbálom a gázszámlát csökkenteni. Gyakorlom a begyújtást, idő- és munkaigényes, behordani a fát és megrakni a tüzet, nekem elég nehéz átállások, de megéri. Családi házam van, amit nem egyszerű működtetni és kitalálni, hogy legyen legtakarékosabb. Fel van adva a lecke, de sok szempontból nem bánom, mert megmondom őszintén, eddig elég pazarlóan éltünk – tette hozzá Eszter, s azt is elmondta, milyen változtatásokat vezettek be a mindennapokban.

Változásokat vezetett be

– Az elmúlt években, ha nagyon lehűlt a levegő és fáztunk, akkor 24 fokra is felfűtöttük a lakást, de most például hiába van hideg, még nem indítottuk be a kazánt, pedig lassan a fagypont közeli lesz az éjjeli hőmérséklet. Ha úgy tartotta kedvünk, teleengedtük a kádat meleg vízzel és gyakran szaunáztunk is. Ezeknek nem volt határa. Ez most megváltozik – fejtette ki a fuvolaművész, aki nagyon szereti vendégül látni a barátokat, ismerősöket, viszont ezeket az alkalmakat szintén lecsökkenti, nem csak a spórolás, hanem a fenntarthatóság miatt is.

– Nem lehet ennyire pazarlóan élni! Ebből a szempontból ez az időszak tanulságos és jobbak leszünk tőle, ha betartjuk azokat az apró lépéseket, amik segíthetik a takarékoskodást. A lányommal imádjuk a szép ruhákat, valósággal bezsongunk egy-egy mutatós darab láttán, de az utóbbi időben sok estélyi ruhámat elajándékoztam. Imádom őket, nem tudok ennyit hordani. Igazságtalan a világ elosztása, nagyon sok szegény ember van, rengetegen éheznek, akinek pedig jobb élet jutott, nem tudja értékelni amije van. Nem árt, ha ezen a téren fejlődünk – zárta a gondolatait Eszter, aki mindenkit arra buzdít, hogy egyéni szinten tegyen meg mindent, ami elősegíti az emberiség jövőjének jobbá tételét.