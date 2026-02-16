Hevesi Tamás a hosszú házasság titkáról vallott: "Mai napig kéz a kézben járunk, átölelve"

Kevés olyan házasság van a hazai sztárvilágban, amely hosszú évek után is ennyire természetesnek, mégis szenvedélyesnek hat. Hevesi Tamás és felesége, Hevesi Kriszta kapcsolata kívülről is harmonikusnak tűnik, de az énekes most őszintén beszélt arról, mi tartja élőn a szerelmüket ennyi idő után is. Szavai nem nagy frázisokból építkeznek, sokkal inkább apró, mindennapi igazságokból, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe.

Hevesi Tamás felesége évtizedek óta boldogítja a népszerű énekest (Fotó: Hevesi Tamás)

Hevesi Tamás házassága évtizedek óta harmóniában telik

„Fontosnak tartjuk ezt a napot Krisztivel. Az első években nyilván plüssmacik és szívecskék repkedtek, mára ez annyiban átalakult, hogy különleges, személyes meglepetéssel készülünk egymásnak” – mondta a Valentin-napról az énekes. Elmondása szerint náluk az ajándékozás soha nem a pénzről szólt: „Mindig elszólja magát, olykor én is, de így is sikerül örömet szerezni. Fontos kritérium nálunk, hogy az ajándék személyre szabott legyen.”

Hevesi Tamás szerint a kapcsolatuk egyik alapja az érzékenység és az őszinte kommunikáció:

„Nagyon szerencsések vagyunk, jól választottunk. Mindketten mélyérzésűek, szenzitívek vagyunk. Imádjuk a humort, és szeretünk beszélgetni. Koncertek után rendszeresen órákig beszélünk arról, mi történt, mit hogyan éltem meg. Ez rendkívül fontos oda-vissza"

– mesélte. Azt is elárulta, hogy Kriszta az első ember, akinek kikéri a véleményét, ha bizonytalan, és ez fordítva is pontosan így működik.

Hevesi Tamás koncertjei után hosszasan szokott beszélgetni a feleségével (Fotó: Hevesi Tamás)

Íme a nagy titok: Így őrizték meg a lángot

A legmeghatóbb gondolatokat azonban a szépségről és az idő múlásáról fogalmazta meg: „A másik titok, hogy gyönyörű feleségem van. Fontos meglátni a másikban a szépet. Az évek múlnak, az emberek változnak, de az igazi szépség nem múlik el, főleg az, ami belülről fakad. A szemkontaktus, az egymásra nézés megmarad" – magyarázta.

Mai napig kéz a kézben járnak

Végül azt mondta, ma is ugyanazzal az intenzitással vágynak egymás közelségére, mint kapcsolatuk elején: „Büszkén mondhatom, hogy olyan szerelemmel vagyunk egymás iránt mindenféle giccs és frázis nélkül, hogy mindig hiányoljuk egymás társaságát. Mai napig kéz a kézben járunk, átölelve.”