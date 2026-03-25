Gólyahír vagy csak optikai csalódás? Forrnak az indulatok a Házasság első látásra sztárja körül

A nézők emlékezetében még élénken él a Házasság első látásra legizgalmasabb évada, ahol Nagy Reni, vagyis Hel Reni mindenki figyelmét lekötötte. A szépség nem mindennapi stílusával és határozott fellépésével vált a show egyik központi alakjává, aki azóta is aktívan építi közösségi médiában a jelenlétét. Most azonban nem a szerelmi élete, hanem egy esetleges gyermekáldás híre robbantotta fel az internetet. A követők szerint ugyanis a legutóbbi videóin és fotóin feltűnően sokat takargatja vagy éppen érinti meg a hasát, ami azonnal elindította a találgatásokat: vajon bővül a család?

A Házasság első látásra szereplők közül Reni még mindig szingli? (Fotó: TV2)

Újabb pletykák láttak napvilágot a Házasság első látásra Reniről

Nagy Reni Instagram posztjai után záporozni kezdtek a kérdések és a gratulációk a rajongói oldalakon, de ahogy az lenni szokott, a "jóakarók" mellett a kritikus hangok is megjelentek. A rajongók már tűkön ülve várják a bejelentést, hiszen a reality-sztár élete ezzel fenekestől felfordulna. A kommentszekció azonban, mint mindig, most is két táborra szakadt. Míg egyesek ujjongva várják a bejelentést, mások gúnyos megjegyzésekkel bombázzák a tévésztárt.

„Gólt lőttek a kapuba?” – Elszabadultak az indulatok a kommentek között

A névtelen kritikusok nem fogták vissza magukat, és válogatott, olykor igencsak éles megjegyzésekkel illették Renátát. Volt, aki humorosra próbálta venni a figurát, de végül inkább csak sértőre sikeredett a hozzászólása:

Csak nem lőttek gólt a kapujába?

– tette fel a kérdést egy kommentelő. Egy másik hozzászóló még ennél is tovább ment, amikor cinikusan annyit jegyzett meg:

Biztos sok kapufát lőttek már oda, mire bement.

Ezek a beszólások is jól mutatják, hogy a bulvár szereplőinek néha milyen vastag bőrt kell növeszteniük, hiszen a legintimebb magánéleti kérdéseik is a közösségi média kereszttüzébe kerülnek.

HEL Reni terhességéről pletykálnak a rajongók (Fotó: Tv2)

Ne turkáljunk mások méhében! – repkedtek a vélemények

Szerencsére nem mindenki a gúnyolódásban leli az örömét. Reni rajongótáborának egy része azonnal a védelmére kelt, és próbálták lehűteni a kedélyeket. Sokan úgy vélik, hogy a testalkat vagy a ruhaválasztás feletti ítélkezés, illetve a terhességgel való viccelődés messze túlmutat az ízlésesség határán.

Sosem tudhatjuk, mi áll a háttérben, lehet fájó pont az ilyen jellegű találgatás. Ne turkáljunk mások méhében

– írta egy empatikus követő, emlékeztetve mindenkit, hogy a gyermekvállalás nem mindig egyszerű folyamat.