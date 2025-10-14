Rettegésben élt, a villamosra sem mert felszállni a Házasság első látásra sztárja

„Az új évad szereplőinek, bár ez furán hangzik, azt mondtam, hogy ne képzeljenek el senkit előre. Nyilván mindenkinek van egy ideálja, azt várná oda az oltár elé. Azt javasoltam, hogy próbálják ezt teljesen kizárni, és ha nem is tetszik nekik annyira a férfi, koncentráljanak inkább arra, hogy fejlődjenek. Én is ezt tettem a vége felé” – mesélte megkeresésünkre a TV2-n nagy sikerrel futó Házasság első látásra korábbi szereplője, Nagy Reni, aki korábbi félelmeiről is beszámolt.
A műsorban nem találta meg a szerelmet: Tóth Gergely lett a férje, de nem volt meg az összhang. „Valami miatt ő jött és tanított engem sok dologra. Sokat lehet tanulni ebben a kísérletben” – vélekedett.
Szerinte mást láttak belőle a tévézők, nem a valódi énjét. A negatív kommentekre valamilyen szinten fel volt készülve, de eleinte nagyon sok rosszat kapott, olyan szörnyű üzeneteket, mint például "bárcsak megfojtotta volna ez exe", a halálát kívánták. „Féltem felülni a villamosra, az alapján, amit írtak, attól tartottam, hogy megölnek az emberek. De bárhova elmegyek, nem kapok egy rossz szót sem soha. Máig megnézem néha a kommenteket, de próbálom teljesen kizárni ezeket” – mesélte.
A szakértők olyan férfit tettek mellé, aki külsőre egyáltalán nem volt az esete:
Visszagondolva, lehet, hogy azért tették mellém Gerit, mert nekünk nem a párkeresésben kellett fejlődnünk, hanem saját magunknak. Azóta sokkal jobban meggondolom, hogyan kezelek egy szituációt, mit mondok ki. Az elején nyilván megbántottam azzal, hogy kimondtam, hogy nem jön be. Lehet, hogy nem úgy kellett volna. De őszinte voltam és vagyok is... azóta kicsit jobban megválogatom a szavaimat, nem mindig mondok ki mindent elsőre.
„Gergőnek van egy egója, folyamatosan azt hangoztatta a műsor alatt, hogy utána minden lány megfordul, hogy nagyon sok lány tartja jó pasinak, sokan odavannak érte. Erre kapott egy olyan lányt, aki az első pillanatban azt mondta, hogy baromira nem jössz be” – emlékezett.
Horvátországba mentek nászúra, de onnan neki korábban már rossz emlékei voltak. Olyan is előfordult, hogy amikor a pincérek megtudták, hogy magyarok, akkor hirtelen „elfelejtettek” angolul is. „Gusztustalan volt számomra, mondtam is, hogy nem szeretnék oda visszamenni” – jegyezte meg.
Az új évadban szerepel Miló Viki is. „Vele az esküvőmön ismerkedtünk össze, ő Gergő jó barátja. Kicsit összekaptunk, azt később megbeszéltük, és a mai napig jóban vagyunk. Szerintem ott kapott kedvet a műsorhoz, utána beszéltünk is erről” – vélekedett.
Nagyon jólesik neki, hogy nem ítélik el az alapján, amit láttak belőle, ma már nem kap semmiféle bántást, és ő sem vezeti le esetleges frusztrációját másokon. „Számomra is van olyan ember, akit nem kedvelek annyira, kizárt, hogy rosszat kommenteljek bárhová. Hogy valakinek ez a boldogság, hogy másokat ócsároljon, az számomra felfoghatatlan dolog” – mesélte.
Isztambulban voltak kinn pont a születésnapján, a család egy részével, barátokkal: annyira tetszett neki, hogy jövő tavasszal vissza szeretne menni. A bazárokban való vásárolgatás is kedvére volt, kinn végül vettek egy bőröndöt, már azzal jöttek haza. „Teljesen más kultúra, nagyon tetszett. Dubajt is nagyon szeretem. A kettő persze különbözik, de azért közel is van egymáshoz” – mondta.
Jelenleg is könyvelőként dolgozik, mellette influenszerként is pénzt keres, sok eseményre hívják. Magánéletéről nem akar beszélni: mivel az egész ország előtt házasodott, és ezzel címlapokon volt, a párkapcsolati sztorikkal immár óvatosabb.
