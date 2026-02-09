Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kapu Tibor összejött a Házasság első látásra sztárjával? Nagy Reni a Borsnak szólalt meg először az űrhajósról

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 16:00
Nagy RenátaKapu TiborHázasság első látásra
Egy közös bál, néhány sejtelmes fotó és egy földöntúli bók elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások. A Házasság első látásra Renije és Kapu Tibor kapcsolata most mindenkit foglalkoztat, ám a reality-sztár egyelőre rendkívül óvatosan fogalmazott arról, mi is van valójában kettejük között.
Bors
A szerző cikkei

A Gundel-bál egyik legfeltűnőbb pillanata egy váratlan pároshoz kötődött: a Házasság első látásra egykori szereplője, Nagy Reni és Kapu Tibor együtt érkeztek az eseményre. A közös fotók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, a rajongók pedig azonnal találgatni kezdtek: vajon csak barátság, vagy ennél több van a háttérben?

Nagy Reni, a Házasság első látásra szereplője Kapu Tibor oldalán tűnt fel
Nagy Reni, a Házasság első látásra szereplője Kapu Tibor oldalán tűnt fel, azonnal beindultak a találgatások (Fotó: Archív)

Ő lenne Kapu Tibor új szerelme? 

A fényűző bálon számos híresség jelent meg, ám az este egyik legnagyobb meglepetését kétségkívül Nagy Reni és Kapu Tibor közös felbukkanása okozta. A páros mosolyogva, egymás társaságát élvezve jelent meg, ami rögtön találgatásokra és pletykákra adott okot

Nagy Reni a Házasság első látásra című műsorban tűnt fel, és a párkereső reality-ben őszinteségével, érzelmességével és határozott véleményével nem mindig aratott osztatlan sikert. Renáta a műsor után is aktív maradt, ugyanis a közösségi oldalain rendszeresen osztja meg a mindennapjait, a gondolatait, és gyakran reflektál a magánéletét érintő kérdésekre is. Bár a műsorban végül nem találta meg a szerelmet, pár hónapja úgy tűnt, megtalálhatta a párját. Lapunknak viszont elárulta, hogy az a kapcsolat véget ért, így jogosan indulhattak el a találgatások, hogy mi lehet az űrutazó Kapu Tibor és közte.

Házasság első látásra Reni (BánatReni) renataa_nagy és Kapu Tibor?
by u/Puzzleheaded-Pin3648 in talk_hunfluencers

Kapu Tibor az elmúlt időszakban vált közéleti szereplővé, egy ország kedvelte meg határozott fellépése, intelligens megnyilvánulásai és karizmatikus megjelenése miatt, ráadásul a történelemkönyvekbe is végleg bevéste a nevét. Most azonban nem az űrutazás miatt került a reflektorfénybe, ugyanis Házasság első látásra Renivel való közös megjelenése meglehetősen nagy visszhangot váltott ki. A Gundel-bálon készült felvételeken jól látszik, hogy Kapu Tibor Nagy Renáta mellett felszabadultan, jókedvűen töltötte az estét. Többször is együtt fotózkodtak, sokat nevettek, és feltűnően jól működött köztük az összhang. Többen úgy vélték, hogy nem csupán udvariasságból voltak egymás társaságában, ugyanis valódi közelség és bizalom érződött köztük.

TUML2377
Beindultak a találgatások, vajon Kapu Tibor barátnőjével jelent-e meg a Gundel-bálon (Fotó: Tumbász Hédi)

Reni élete bókját kapta?

Külön érdekesség, hogy Reni maga is megosztott közös képeket az eseményről, ami tovább fokozta a kíváncsiságot, és a rajongók azonnal kommentelni kezdtek, sokan pedig már új sztárpárt vizionáltak

A találgatásokra végül maga Reni reagált, ám továbbra is óvatosan fogalmazott. Nem akarta egyértelműen megerősíteni, vagy cáfolni a pletykákat.

Nem szeretnék konkrét választ adni, de annyit elárulhatok, hogy nagyon jól elvoltunk, csodás volt az egész bálozás. Nevettünk, viccelődtünk. Ennél többet egyelőre nem szeretnék mondani

 – mondta sejtelmesen.

Nagy Renáta Házasság első látásra
Élete bókját kapta a Házasság első látásra sztárja, aki rendkívül önfeledt estét töltött az űrhajóssal (Fotó: Archív)

Azt is elárulta, hogy az este során egy különösen kedves megjegyzés is elhangzott Tibor részéről.

Megkaptam életem bókját, Tibor azt mondta, hogy gyönyörű vagyok. Egy valódi földöntúli bók volt

– mesélte nevetve.

Bár sokan úgy érzik, hogy a két híresség között több lehet puszta ismeretségnél, Reni továbbra sem kívánt részletekbe bonyolódni. Egyelőre annyit erősített meg, hogy jól érezték magukat együtt, és különleges élmény volt számára az este. A rajongók azonban tovább figyelik minden lépésüket, hiszen a közös megjelenés óta többen remélik, hogy idővel kiderül: valóban egy új románc van kibontakozóban. Egy biztos, Kapu Tibor és Reni párosa egyelőre rejtély marad, hogy mi sül ki belőle, azt csak az idő dönti el.

@borsonline

A Házasság első látásra Renije megmondta a tutit! Tavaly Nagy Renáta is bevállalta, hogy oltár elé áll egy ismeretlennel, de a kapcsolatuk nem alakult túl jól. Ez azonban nem vette el a kedvét a műsortól, sőt most elárulta, a Házasság első látásra új szereplői között van olyan pasi, akin megakadt a szeme. #bors #helreni #házasságelsőlátásra #szerelem #tanács #reni #tv2

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu