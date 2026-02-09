Kapu Tibor összejött a Házasság első látásra sztárjával? Nagy Reni a Borsnak szólalt meg először az űrhajósról

A Gundel-bál egyik legfeltűnőbb pillanata egy váratlan pároshoz kötődött: a Házasság első látásra egykori szereplője, Nagy Reni és Kapu Tibor együtt érkeztek az eseményre. A közös fotók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, a rajongók pedig azonnal találgatni kezdtek: vajon csak barátság, vagy ennél több van a háttérben?

Nagy Reni, a Házasság első látásra szereplője Kapu Tibor oldalán tűnt fel, azonnal beindultak a találgatások (Fotó: Archív)

Ő lenne Kapu Tibor új szerelme?

A fényűző bálon számos híresség jelent meg, ám az este egyik legnagyobb meglepetését kétségkívül Nagy Reni és Kapu Tibor közös felbukkanása okozta. A páros mosolyogva, egymás társaságát élvezve jelent meg, ami rögtön találgatásokra és pletykákra adott okot.

Nagy Reni a Házasság első látásra című műsorban tűnt fel, és a párkereső reality-ben őszinteségével, érzelmességével és határozott véleményével nem mindig aratott osztatlan sikert. Renáta a műsor után is aktív maradt, ugyanis a közösségi oldalain rendszeresen osztja meg a mindennapjait, a gondolatait, és gyakran reflektál a magánéletét érintő kérdésekre is. Bár a műsorban végül nem találta meg a szerelmet, pár hónapja úgy tűnt, megtalálhatta a párját. Lapunknak viszont elárulta, hogy az a kapcsolat véget ért, így jogosan indulhattak el a találgatások, hogy mi lehet az űrutazó Kapu Tibor és közte.

Kapu Tibor az elmúlt időszakban vált közéleti szereplővé, egy ország kedvelte meg határozott fellépése, intelligens megnyilvánulásai és karizmatikus megjelenése miatt, ráadásul a történelemkönyvekbe is végleg bevéste a nevét. Most azonban nem az űrutazás miatt került a reflektorfénybe, ugyanis Házasság első látásra Renivel való közös megjelenése meglehetősen nagy visszhangot váltott ki. A Gundel-bálon készült felvételeken jól látszik, hogy Kapu Tibor Nagy Renáta mellett felszabadultan, jókedvűen töltötte az estét. Többször is együtt fotózkodtak, sokat nevettek, és feltűnően jól működött köztük az összhang. Többen úgy vélték, hogy nem csupán udvariasságból voltak egymás társaságában, ugyanis valódi közelség és bizalom érződött köztük.

Beindultak a találgatások, vajon Kapu Tibor barátnőjével jelent-e meg a Gundel-bálon (Fotó: Tumbász Hédi)

Reni élete bókját kapta?

Külön érdekesség, hogy Reni maga is megosztott közös képeket az eseményről, ami tovább fokozta a kíváncsiságot, és a rajongók azonnal kommentelni kezdtek, sokan pedig már új sztárpárt vizionáltak.