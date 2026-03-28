„Vállalok egy 90 napos drogtesztet” – a Házasság első látásra sztárja kész bizonyítani igazát Szilágyi Danival szemben

Hatalmas fordulatot vett az utóbbi hetek legviharosabb celebháborúja. Úgy tűnik, a Házasság első látásra sztárja, Dr. Gaál Zoltán és ex-partnere, Székely Renáta között végre elült a vihar. A korábbi súlyos vádak, – amelyek kontrollmániáról, titkos követésekről és egy botrányos drogteszt-kérésről szóltak – után a feleknek sikerült rendezniük a nézeteltéréseiket. Azonban az idill csak félig igaz: a sármos fogorvos Szilágyi Dániellel nem tud dűlőre jutni.

A Házasság első látásra sztárja nem tud továbblépni Szilágyi Dániel vádjain

A Házasság első látásra sztárja hadat üzent Szilágyi Dánielnek

Ha néhány napot visszamegyünk az időben, a szakítás után Reni ijesztő kontrollmániával vádolta meg a doktort, aki pedig a nő állítólagos zavart viselkedése és hűtlensége miatt drogteszt elvégzését kérte. A dráma napokig uralta a címlapokat, de Zoli most tiszta vizet öntött a pohárba: állítása szerint Renivel megbeszélték a dolgokat, a csatabárdot elásták. A harc azonban nem ért véget, sőt, magasabb fokozatba kapcsolt, miután Szilágyi Dánielt nem érte utol a közösségi médiában, hogy számonkérje rajta azokat a súlyos vádakat, amiket alább ismertetünk.

„Magából indul ki?” – Zoli nem hitt a fülének

A fogorvos elmondása alapján eddig próbált a háttérben maradni, de az igazságérzete és a szakmai hitele most megszólalásra késztette. Elsőként lapunknak fogalmazta meg dörgedelmes válaszát a Danitól érkező vádakra:

Bár korábban azt mondtam, hogy mostantól kizárólag a munkámra szeretnék koncentrálni és embereket gyógyítani, az igazságérzetem nem hagy nyugodni Szilágyi Dani rágalmazó videója miatt. A videóban ugyanis azt sugallja, hogy azért csináltattam drogtesztet Renivel, mert ’magamból indultam ki’, vagyis hogy én magam is drogot fogyasztok. Ezt határozottan visszautasítom

– szögezte le. Zoli elárulta, hogy megpróbálta úriember módjára, a színfalak mögött rendezni az ügyet, de falakba ütközött.

Az önérzete nem hagyta nyugodni

„Megpróbáltam vele privátban felvenni a kapcsolatot, és jeleztem, hogy ennek nem lesz jó vége. A válasz azonban a szokásos volt: visszatámadás, provokáció és gúnyolódás. Ezt követően kommentben védtem meg magam, és felajánlottam, hogy vállalok egy 90 napos drogtesztet — ezt a kommentet törölte” — magyarázta Zoli. A doktor nem rejtette véka alá a véleményét ellenfele intellektuális képességeiről sem. Szerinte felháborító, hogy a hitele kérdőjeleződik meg egy olyan ember miatt, akinek a háttere szerinte finoman szólva is megkérdőjelezhető.

Ezért kényszerülök most nyilvánosan megszólalni, mert az ügy már a munkám rovására megy. Lehet azt mondani, hogy miért foglalkozom egy olyan ember véleményével, aki kommunikáció közben leostobáz, (egy szteroid akadémián végzett ember aki tömegnövelők használatából írta a diplomáját) de számomra fontos, hogy megvédjem a nevemet és a hitelességemet

— jelentette ki Dr. Gaál Zoltán.