Kiderült, mitől borul ki Ganxsta Zolee teljesen: „Olyankor meg akarok ölni mindenkit”

Még csak nemrég indult, de máris nagy népszerűségnek örvend a Hír TV új műsora, a Harsány. Az első adásban Nagy Tímea olimpiai bajnok, Kautzky Armand színész, az Irigy Hónaljmirigy-es Sipos Peti és Ganxsta Zolee rapper volt a műsorvezető, Harsányi Levente vendége.

Ganxsta Zolee nem bírja a dugókat

A Hír TV új műsora, a Harsány minden héten szombaton látható, mindig négy közéleti szereplővel, legyen az akár énekes, színész, sportoló, humorral átszőve beszélik meg a heti bulvár, vagy komoly híreket Harsányi Levente műsorvezetővel. Az első adásban az egyik hír az volt, hogy elkezdődött hazánk legnagyobb autópálya bővítése, ami miatt több dugó is kialakult, amiket Ganxsta Zolee nehezen visel.

Én őrjöngök, ütöm a kormányt, meg akarok ölni mindenkit, tehát én nagyon nyugodt sofőr vagyok, visszafogott, higgadt… Legalább lehetne lőni azokra a tájékoztató táblákra

- summázta véleményét Döglégy.

De nemcsak ez derült ki a rapperről. Egy másik hír az adatlopásokról szólt, mint kiderült, a jelszavakkal is meggyűlik állandóan a zenész baja.

Egyet se tudok, pedig mindig elhatározom, hogy na majd most megtanulom. Mert mindig, amikor elvesztem a telefonom, vagy beleugrok vele a tengerbe, vagy rálépek, vagy leejtem a vár tetejéről és ugye vissza kellene állítani az adatokat, olyankor ugye mindig kérik a jelszavamat. De azt én elfelejtettem, az újra kért jelszót is elfelejtem, de az e-mail címemet se tudom, annak a jelszavát sem, így mindig minden eltűnik!

Imádják a nézők

A YouTube-ra feltöltött adás alá rengeteg pozitív hozzászólás érkezett:

„Köszi és gratula! Vidám, jó hangulatú! Kell ilyen. Témák is szuperek, kibeszélésre kötelesek.”

„Akárki volt az ötletgazda hatalmas pacsi! Levi pedig 100 % mint mindig, várom a folytatást”

„Óriási ötlet a műsor! Kell néha egy kis lazítás”

„Szuper volt! Szellemes jókedvű műsor! Nézni fogom!”