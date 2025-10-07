Halász Judit 83 éves lett: „Ez a nap más, mint a többi!”

A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas művésznő nevéhez olyan gyermekdalok kapcsolódnak, melyeket azóta is kívülről fúj mindenki, s talán immár saját gyermekével együtt is. Kimondhatjuk, hogy a Halász Judit dalokat mindenki ismeri az országban.

Halász Judit koncertjén rendszerint elvarázsol mindenkit (Fotó: Illyés Csaba)

A Boldog születésnapot! Halász Judit legnagyobb slágere

Halász Judit színésznőként kezdte meg művészi pályafutását, de nem tudta, hogy ilyen varázslatos pályát is választhat magának, ugyanis édesapja akkor nagyon jó foglalkozást képzelt el lánya számára, mint gépészmérnök. Művészi pályaválasztására így emlékezett korábban vissza:

Valahogy kivilágosodott bennem, hogy Te jó ég! hát ez egy foglalkozás! S akkor mondtam, hogy akkor én színész leszek.

S milyen jó, hogy így történt, hiszen mindnyájunkban ott van legalább egy kedves emlék dalai hallatán, melyet a későbbi énekesnő keltett életre. Színészi pályáját sport múltja is megalapozta, ahol a díjugratáson keresztül fegyelme és kitartást tanult. Visszatekintve úgy gondolja, ekkor lelt először igazi társra. Mindez hozzásegítette ahhoz, hogy 1964-ben sikeresen elvégezze a Színház- és Filmművészeti Főiskola színészművész szakát. A Pécsi Nemzeti Színházban kezdte meg színészi pályáját, ahonnan hamarosan a budapesti Vígszínházba kapott meghívást. Ezt követően a fővárosi színház társulatában folytatta pályáját, melynek azóta is tagja.

Halász Judit Altatódala édesanyai örökség is egyben

Az ének és a zene mindig is fontos szerepet töltött be az életében. Kisgyermek korában édesanyja énekelt neki esténként, később pedig már ő maga igyekezte megeleveníteni a dalokat a közönség számára. Napjainkban talán már meglepő tény az, hogy a művésznő nem is gondolta magáról a kezdetekben, hogy ő bizony a gyerekdalokban fogja megtalálni hivatását.

Halász Judit albumain generációk nőttek fel, az elsőt 1973-ban jelentette meg. A több mint 25 különböző zenei albumának köszönhetően, mára arany-, gyémánt-, és platinalemez tulajdonos is. Szakmai elismertsége, és a közönség szeretete Halász Judit irányába vitathatatlan. 2003-ban méltán kiérdemelt tagjává választotta a Halhatatlanok Társulatának a nagyérdemű. Mindennek ellenére korábban elmondta a Borsnak, hogy unokái kisgyermekkorukban nem a színpadon hallották énekelni.