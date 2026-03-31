Erre biztosan nem számítottál – Ilyen fotók készültek Hajdú Péterről a Playboyban!

Meglepő irányba indult a beszélgetés a Harsány című beszélgetős műsorban, amikor Udvardy Panna teniszezőnő új döntése került szóba. A sportolónő ugyanis bejelentette, hogy regisztrál az OnlyFans-re, ahol közvetlenebb, személyesebb tartalmakkal szeretne jelen lenni a rajongói számára. A téma gyorsan felkavarta a kedélyeket, és a stúdióban ülő Keresztes Ildikó, Szabó András Csuti és Kovács Lázár is sorra mondták el a véleményüket, azonban ezután olyan váratlan fordulat következett Hajdú Péter jóvoltából, amire senki sem számított.
A beszélgetés során Hajdú Péter felidézte, hogy korábban már találkozott olyanokkal, akik komoly sikereket értek el a tartalomgyártással, és bizony nem is akármilyen számokról volt szó.
Molnár Anikó, amikor fent volt az oldalon, akkor több millióról beszélt nekem havonta. Mondjuk ez nem tenisz, hanem sokkal mélyebb dolgokról szól
– emlékezett vissza Hajdú Péter.
Ezzel gyakorlatilag mindenki számára egyértelművé vált, hogy teljesen más világ az, amibe Udvardy Panna most belekóstolhat, még akkor is, ha ő alapvetően sportos, teniszes tartalmakkal szeretne jelen lenni.
A beszélgetés azonban itt nem állt meg, mert egy ponton Harsányi Levente feltette a kérdést, ami teljesen új irányba vitte a témát. Arra volt kíváncsi, hogy a jelenlévők közül bárki kapott-e valaha hasonló jellegű megkeresést, és Hajdú válasza mindenkit meglepett.
Talán, amikor Harsányi Levente beszélgetőpartnerei múltjáról érdeklődött, maga sem számított Hajdú Péter válaszára, aki azonban azonnal rávágta, hogy ő bizony nemcsak megkeresést kapott, hanem szerepelt is már felnőtt témájú magazinban.
Szerepeltem a Playboyban. Nyugodtan bárki beütheti a telefonjába, hogy Hajdú Péter Playboy. Valójában egyébként egy nagyinterjút készítettek velem, és volt egy fotózás is. Ki voltam kötve, de ruhában. Talán széttép a média, vagy valami hasonló címet adtak neki. Akkor pont Horváth Éva volt a címlapon, viszont egészen más jellegű öltözékben”
– mondta a Hír Tv Harsány című beszélgetős műsorában.
A stúdióban egy pillanatra tényleg megfagyott a levegő, mert a jelenlevők nem tudták eldönteni, hogy igaz történetet mesél a műsorvezető, vagy valami tréfával akarja mulattatni a többieket. Végül kitört a nevetés, hiszen erre a fordulatra senki nem számított.
Hajdú Péter egyáltalán nem jött zavarba, sőt, kifejezetten magabiztosan és jókedvűen beszélt a történtekről. Látszott rajta, hogy nemhogy szégyellné, inkább egy érdekes és különleges élményként tekint vissza rá.
A reakciók alapján a többieket is inkább szórakoztatta a történet, mintsem meglepte volna, és a hangulat gyorsan oldódott a stúdióban. Az viszont biztos, hogy a beszélgetés ezen pontja mindent vitt, és bár régen történt az ominózus fotózás, ennek ellenére Udvardy Panna OnlyFans-bejelentése is háttérbe szorult egy pillanatra.
