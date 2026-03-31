Erre biztosan nem számítottál – Ilyen fotók készültek Hajdú Péterről a Playboyban!

Meglepő irányba indult a beszélgetés a Harsány című beszélgetős műsorban, amikor Udvardy Panna teniszezőnő új döntése került szóba. A sportolónő ugyanis bejelentette, hogy regisztrál az OnlyFans-re, ahol közvetlenebb, személyesebb tartalmakkal szeretne jelen lenni a rajongói számára. A téma gyorsan felkavarta a kedélyeket, és a stúdióban ülő Keresztes Ildikó, Szabó András Csuti és Kovács Lázár is sorra mondták el a véleményüket, azonban ezután olyan váratlan fordulat következett Hajdú Péter jóvoltából, amire senki sem számított.

Hajdú Péter elmondása szerint felnőtteknek szóló magazinban szerepelt, azt is elárulta, hogy milyen képek készültek róla (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter és az OnlyFans-sikerek

A beszélgetés során Hajdú Péter felidézte, hogy korábban már találkozott olyanokkal, akik komoly sikereket értek el a tartalomgyártással, és bizony nem is akármilyen számokról volt szó.

Molnár Anikó, amikor fent volt az oldalon, akkor több millióról beszélt nekem havonta. Mondjuk ez nem tenisz, hanem sokkal mélyebb dolgokról szól

– emlékezett vissza Hajdú Péter.

Ezzel gyakorlatilag mindenki számára egyértelművé vált, hogy teljesen más világ az, amibe Udvardy Panna most belekóstolhat, még akkor is, ha ő alapvetően sportos, teniszes tartalmakkal szeretne jelen lenni.

A beszélgetés azonban itt nem állt meg, mert egy ponton Harsányi Levente feltette a kérdést, ami teljesen új irányba vitte a témát. Arra volt kíváncsi, hogy a jelenlévők közül bárki kapott-e valaha hasonló jellegű megkeresést, és Hajdú válasza mindenkit meglepett.

Megfagyott a stúdió

Talán, amikor Harsányi Levente beszélgetőpartnerei múltjáról érdeklődött, maga sem számított Hajdú Péter válaszára, aki azonban azonnal rávágta, hogy ő bizony nemcsak megkeresést kapott, hanem szerepelt is már felnőtt témájú magazinban.

Szerepeltem a Playboyban. Nyugodtan bárki beütheti a telefonjába, hogy Hajdú Péter Playboy. Valójában egyébként egy nagyinterjút készítettek velem, és volt egy fotózás is. Ki voltam kötve, de ruhában. Talán széttép a média, vagy valami hasonló címet adtak neki. Akkor pont Horváth Éva volt a címlapon, viszont egészen más jellegű öltözékben”

– mondta a Hír Tv Harsány című beszélgetős műsorában.