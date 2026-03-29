„Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok” – jön az év interjúja, Orbán Viktor meghívta Hajdú Pétert a felcsúti otthonába

Pár héttel ezelőtt Hajdú Péter mindenkit meglepett, amikor arról beszélt, hogy szívesen meghívná Orbán Viktort a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorába, és lényegében csak a miniszterelnökön múlik, hogy él-e a lehetőséggel.

Jön az év interjúja, Orbán Viktor meghívta Hajdú Pétert a felcsúti otthonába

Nos, most itt van az újabb meglepetés, ugyanis mint kiderült, Orbán élt a felkéréssel és igent mondott a műsorvezető ajánlatára, némi csavarral. A nem mindennapi hírről pedig maga Hajdú Péter számolt be az Instagram-oldalán, bejegyzéséhez pedig egy videót is megosztott, amelyen Orbán Viktorral beszél telefonon.

Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton.

Hajdú a videóban megköszöni a meghívást, és biztosítja a miniszterelnököt, hogy ott lesz nála a megbeszélt időpontban. Azt egyelőre nem tudni, mikor kerül adásba a miniszterelnökkel készült beszélgetés.