Győri országjárás: Gáspár Evelin is részt vett az eseményen

Zsúfolt napja volt pénteken Orbán Viktornak. A miniszterelnök országjárása ugyanis március 27-én két állomásra is megérkezett: Veszprém után Győrben is megrendezésre került az esemény, amely mindkét helyszínen teltházas volt.

Hatalmas tömeg fogadta Győrben is Orbán Viktort / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Győri országjárás: Gáspár Evelin is részt vett rajta

A helyszínen egyébként ott volt Gáspár Evelin is a helyszínen volt, aki a külügyminisztérium alkalmazásában áll. A 24 óráig elérhető Instagram-történetében több videót is megosztott a győri országjárásról, amelyek egyikén Szijjártó Péter megérkezik a helyszínre, miközben a tömeg élteti.

A másik videón Dér Heni produkciójából látható néhány másodperc, majd ezt követően Orbán Viktor érkezését és színpadra lépését is megörökítette a showman, Gáspár Győző lánya.

