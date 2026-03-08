Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Atya világ, mit örökölt ez a gyerek az anyjától" - Gesztesi Panka dögös szettben szántotta fel a színpadot

liptai claudia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 20:13
a nagy duettgesztesi panka
Gesztesi Panka vasárnapi előadásán egyáltalán nem látszott, hogy megsérült.

Bár sokan izgultak, hogyan fog tudni teljesíteni Gesztesi Panka A Nagy Duett negyedik műsorában, miután a próbák során megsérült, ám ez egyáltalán nem látszott meg a fiatal modell előadásán.

MK__5449
Fotó: MATE KRISZTIAN

A modell egy igazán dögös szettben szántotta fel a színpadot párjával, Kovács Áronnal. Fantasztikus rappet és táncot adtak elő és senkinek nem hiányzott a kezek nélküli cigánykerék.

MK__5467
Fotó: MATE KRISZTIAN

Liptai Claudia, Panka édesanyja önfeledten bulizott a színpad mellett lánya előadása közben, majd pedig "Atya világ, mit örökölt ez a gyerek az anyjától!" felkiáltással rohant a színpadra.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu