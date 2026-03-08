"Atya világ, mit örökölt ez a gyerek az anyjától" - Gesztesi Panka dögös szettben szántotta fel a színpadot

Bár sokan izgultak, hogyan fog tudni teljesíteni Gesztesi Panka A Nagy Duett negyedik műsorában, miután a próbák során megsérült, ám ez egyáltalán nem látszott meg a fiatal modell előadásán.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A modell egy igazán dögös szettben szántotta fel a színpadot párjával, Kovács Áronnal. Fantasztikus rappet és táncot adtak elő és senkinek nem hiányzott a kezek nélküli cigánykerék.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Liptai Claudia, Panka édesanyja önfeledten bulizott a színpad mellett lánya előadása közben, majd pedig "Atya világ, mit örökölt ez a gyerek az anyjától!" felkiáltással rohant a színpadra.