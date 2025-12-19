Gelencsér Timinek elege van abból, hogy nagyképűnek tartják

A szépségversenyek után több szerepben láthatták már a nézők a sztárt. Korábban az Exatlon Hungary versenyzőjeként tette próbára tudását, a következő évadban pedig már műsorvezetőként tér vissza a sportrealitybe. Gelencsér Timi rengeteg követővel rendelkezik, és egyre népszerűbb, de azért az élete során sokszor találkozott előítéletekkel.

Gelencsér Timi Exatlon Hungary műsorvezetőjeként tér vissza a képernyőre (Fotó : Markovics Gábor)

Gelencsér Timi nagyképű?

Gelencsér Timi szépségkirálynő számára visszatérő élmény, hogy online teljesen másképp ítélik meg, mint élőben.

Nagyon sokszor kapom meg azt, hogy személyesen milyen közvetlen vagyok, meg jó fej. Meglepődnek és elmondják, hogy a közösségi médián kicsit nagyképűnek tűnök. Mindig azon gondolkozom, hogy mivel adok okot erre. Ráadásul ez nem csak egyszer fordult elő, több helyről hallottam már

– mondta a Borsnak.

Úgy érzi, a posztjai nem indokolják ezt a képet. „Amiket megosztok, annak a nagy része sport, kutya, és a mindennapjaim. Nem hencegek, nem mutogatom magam indokolatlanul, és nem állok bele senkibe. Ráadásul segítek és jótékonykodok, ahol tudok. Nem tudom, melyik része hat visszásan” – fogalmazott lapunknak műsorvezető.

Gelencsér Timi Instagram posztjaival törekszik arra, hogy önmagát adja, és semmiképp se hencegjen (Fotó: Archív)

Kellemes csalódás

Bár örül annak, hogy élőben megváltozik az emberek véleménye róla, továbbra sem érti az előítéletek okát. „Boldog vagyok, hogy személyesen kellemesen csalódnak bennem, és aranyosnak gondolnak, de azért nem örülök, hogy a közösségi médián egyeseknek másképp jön le” – tette hozzá Timi. Tapasztalatai szerint egy valódi beszélgetés sokszor teljesen átírja az előzetes véleményeket. „Amikor találkozom valakivel, általában gyorsan megváltozik a véleményük rólam. Nem érzem magam nagyképűnek, és szerencsére a barátaim sem látnak ilyennek” – mesélte a sztár.

Saját élményei miatt különösen fontos számára, hogy ő maga ne ítélkezzen mások felett.

Mivel engem is sokszor kezeltek már előítélettel, ezért tudatosan kerülöm ezt. Mindig szeretném megismerni akivel találkozom, hogy mi van a fejében és a lelkében, mielőtt bármilyen véleménnyel lennék róla. Soha nem megyek oda valakihez úgy, hogy ezt vagy azt hallottam, legyen pozitív, vagy negatív. Onnantól tudok véleményt alkotni, amikor már beszélgettünk és valamennyire megismertem. Nekem ez elképesztően fontos

– fogalmazott a műsorvezető. Hozzátette, ez a hozzáállás a munkakapcsolataiban is működik. „Szerencsére általában úgy alakul, hogy akikkel szorosan együtt dolgozom, azokkal jó kapcsolatot ápolok. Akikkel pedig kevésbé találom a hangot, azoknak nem keresem annyira a társaságát, de velük is tisztelettudó maradok” – zárta gondolatait Gelencsér Timi.