Gáspár Zsolti nem kertelt Magyar Péterről: Még a farmomat se bíznám rá!

Néhány hét múlva ismét döntő pillanathoz érkezik Magyarország: közelegnek a választások, amelyek tétje talán minden korábbinál nagyobb. A világ ugyanis jelenleg is forrong: több térségben dúlnak háborúk és fegyveres konfliktusok, és a biztonság kérdése ma már nem elméleti vita, hanem nagyon is valós aggodalom sok ember számára. Éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy a következő években különösen fontos, ki vezeti az országot. Sokan azzal érvelnek, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Orbán Viktor mögött több évtizednyi politikai tapasztalat áll. Az elmúlt harminc évben komoly nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, és rendszeresen tárgyal a világ vezető politikusaival. Támogatói szerint éppen ez az a rutin és diplomáciai háttér, amelyre most, a bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen nagy szükség lehet. Az utóbbi időben egyre több ismert ember is megszólal a közösségi oldalain, és nyíltan elmondja a véleményét a politikai helyzetről. Sztárok, influenszerek és közéleti szereplők is állást foglalnak. Így tett a népszerű gazda, Gáspár Zsolti is, aki egy videóban reagált a politikai történésekre, és egyáltalán nem fogta vissza magát, amikor a Magyar Péterről, vagyis a Tisza Párt elnökéről beszélt.

„Meg vagyok döbbenve, hogy ilyen ember akarja vezetni Magyarországot! Figyeljünk oda, ezt komolyan mondom! Ilyen emberre rábízni Magyarországot? Eddig ott tapsolt végig. Akármilyen rendezvény volt, a miniszterelnök úrnak ott tapsolt. Erre az emberre megmondom őszintén, rengeteg állatunk van, de még a farmomat se bíznám rá, még a disznókat se bíznám rá, nemhogy az országot! Elárulta a feleségét. Hát ez milyen dolog? Ennek az embernek nem két arca van, hanem öt arca van” – fogalmazott Gáspár Zsolti a videójában.

A gazda azonban nemcsak kritikát fogalmazott meg, hanem azt is elárulta, miért szeretné azt, hogy a jövőben is Orbán Viktor vezesse az országot. Szerinte a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben különösen fontos a tapasztalat és a stabilitás.