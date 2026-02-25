Gáspár Zsolti kiakadt Zelenszkijre: Nem mehet tovább!

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:51
Gáspár ZsoltSzijjártó Péter
Ukrajna nemrég bejelentette, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket. Gáspár Zsolti közösségi oldalán reagált a szomszédos ország legújabb tettére.
Bors
A szerző cikkei

Ukrajna ezzel a lépéssel nemcsak Magyarország, de Szlovákia kőolaj beszerzését is tönkretette, mivel a Barátság kőolajvezeték mindkét ország számára létfontosságú. Szijjártó Péter az eset utáni sajtótájékoztatón fellépett a fenyegetés ellen és bejelentette, hogy Magyarország innentől kezdve beszünteti a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába. Gáspár Zsolti közösségi oldalán reagált a hírekre, ahol erős kijelentéseket fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben.

Gáspár Zsolti Orbán Viktor oldalán áll, akit a legrosszabb időszakban is támogatna (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti nemet mond az ukrán zsarolásra

Nem mehet tovább, még az a jó, hogy Magyarországnak vannak tartalékai. Ukrajnának viszont semmi joga ahhoz, hogy veszélybe sodorja a magyar embereket. Békét szeretnénk, illetve azt, hogy mindenben támogassuk a miniszterelnök úrat

– fogalmazta meg a Farm VIP házigazdája.

Zsolti gazdának igaza van a tartalékokkal kapcsolatban, mivel a magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap jelentette be, hogy nincs mitől félni a magyar embereknek. „Az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… De mi sem most jöttünk le a falvédőről. A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a MOL pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon” - nyugtatta meg a kedélyeket Szijjártó Péter.

