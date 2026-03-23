Nem túlzás kijelenteni, hogy a teljes hazai sajtót bejárta Galla Miklós, miután pár hete kiderült, nagyon nincs jó állapotban. A humorista március 4-én mentőt hívott, majd nem sokkal később azt látták, amint kidobálják az utcára a ruháit és az ágyát. A családja ezután előállt, és elárulta, a parodistához azért érkezett ki a mentő, mivel elesett, majd a kórházban a kivizsgálások során kiderült: nagyobb a baj, mint azt eleinte gondolták.

Már az otthonából üzent Galla Miklós / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Már odahaza lábadozik Galla Miklós

Az orvosok ezt követően azt vizsgálták, hányféle betegség kínozhatja a művészt: a család által kiadott közlemény szerint súlyosabb és kevésbé súlyosabb kórképeket is találtak. Maga Galla Miklós március 14-én törte meg a csendet: a közösségi oldalán közzétett posztjában azt írta, vastagbéltükrözésen is átesett, amely szerencsére negatív lett.

A kórteremtől 15 méterre van a büfé. Tudok teázni és kávézni. Remélem, mielőbb megoperálják a gyomromat, és megszabadulok az átkozott csuklástól. Köszönöm a jókívánságokat

- tette hozzá a humorista, aki nemrég egy hazai lapnak küldött levélben elárulta, már odahaza lábadozik.

Már itthon vagyok, de nagyon gyengén

- árulta el Galla Miklós, hozzátéve, reméli, hamarosan visszatérhet a mindennapi teendőkhöz.

Örülök, ha holnap el tudok menni a bankba és vásárolni

- jelentette ki a humorista, aki a Blikk információi szerint saját felelősségére távozott a kórházból.