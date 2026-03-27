„Nélkülük nem tudok létezni” – Galla Miklós elárulta a bizarr igazságot: ez várta otthon a kórház után!

A magyar abszurd humor koronázatlan királya, Galla Miklós az elmúlt hetekben az egész országra ráhozta a frászt, amikor is váratlanul össze esett otthonában. A L’art pour l’art Társulat egykori alapítója olyan állapotba került, hogy azonnali orvosi segítségre volt szüksége, és a kórházi ágyon fekve bizony volt ideje átgondolni az életét. Most pedig, hogy végre visszatérhetett a mindennapokba, exkluzív interjúban mesélt a Borsnak arról a különös élményről, ami a hazatérése után fogadta.

Galla Miklós interjúban vallott jelenlegi életéről (Fotó: KUNOS ATTILA)

Galla Miklós kórházi látagatása után elindult a távirányítók rejtélye

A humorista, akit generációk ismernek fanyar stílusáról és felejthetetlen karaktereiről, bevallotta, hogy a lábadozás utáni első pillanatai nem a pihenésről szóltak. Amíg ő a kórházban gyógyult, lakásában bizony változások történtek, ami komoly aggodalommal töltötte el a művészt.

Először, mikor hazaértem megnéztem, hogy megvannak-e a távirányítóim. Mert a szobámba is rendet csináltak, és aggódtam, mert távirányítók nélkül nem tudok létezni. De szerencsére a tévém mellé tették az összeset, szóval megvolt mindegyik: a tévének a távirányítója, a boxnak, és a DVD lejátszómnak is. Szóval remek hír, megvannak! Ez volt az első dolgom, megnézni, hogy ezek megvannak-e

– újságolta megkönnyebbülten a művész.

Kíméletlen lomtalanítás: Mindent kidobtak?

A rendrakás azonban nem állt meg a polcok letörölgetésénél. Miközben Miklós az egészségéért küzdött, segítői úgy döntöttek, radikális megoldáshoz folyamodnak, és megszabadítják a lakást a felhalmozott tárgyaktól. A humorista számára is meglepő volt látni, mi maradt a régi életéből.

A lomtalanításra visszatérve, volt egyébként olyan dolog, amit a tudtom nélkül dobtak ki. Volt sok szemét, azt mind kidobták. Jó, hogy megtették. Jobb egy tisztább környezetben lenni

– tette hozzá őszintén.

Miklós otthona színes, kaotikus és megdöbbentően rumlis volt a lomtalanítás előtt (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Új élet egy „új” lakásban

Bár a bútorok és a falak a régiek maradtak, az elképesztő rend és a felesleges lomok eltüntetése olyan hatással volt a művészre, mintha egy teljesen új környezetbe csöppent volna. Galla láthatóan élvezi a letisztult tereket, és bár a távirányítóiért eleinte remegett a léc, most már boldogan szemléli megújult otthonát.

Majdhogy nem, új lakásba költöztem. Így is lehet mondani. Ugyanott vagyok, csak olyan, mintha egy új lakásba költöztem volna

– zárta gondolatait a nevettető, aki reméli, hogy a kényszerű pihenő után hamarosan újra a színpadon szórakoztathatja közönségét.