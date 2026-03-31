BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galla Miklós elárulta, mi lesz az elmaradt fellépésekkel

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 09:22
Galla Miklós egészségügyi okokból nem tudta teljesíteni a felkéréseket.

Az abszurd humor királya, Galla Miklós nemrég kórházba került, a rajongói pedig nagyon aggódtak miatta, hiszen csak keveset lehetett tudni arról, hogy mi történt, illetve hogy van a humorista. Kiderült, hogy a híresség elesett az otthonában, de szerencsére már hazatérhetett, és nagyon várja a szerdát, ugyanis akkor derül ki, hogy kell-e műteni őt.

Galla Miklós / Fotó: KUNOS ATTILA

A Blikk írja, hogy Galla Miklós most telefonon mesélt egy kicsit a hétköznapjairól, illetve arról, hogy mi a helyzet azokkal a Laár Andrással közös fellépésekkel, amiket kénytelen volt az egészségügyi állapota miatt lemondani.

Festeni nem festek, e-mailezek. E-maileket küldök és fogadok. Híroldalakat olvasok

– mondta Galla Miklós arról, hogyan telnek mostanság a napjai, majd kitért a fellépések sorsára is:

A tervezett fellépéseket bepótoljuk majd.

Annyit még elmondott Galla Miklós, hogy van valamennyi anyagi tartaléka, így egyelőre nem szorul adományokra. Egy könyvelő ingyen átnézi és intézi a pénzügyeit, a humorista állítólag az összes NAV-tartozását rendezni tudta.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
