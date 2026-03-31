Galla Miklós elárulta, mi lesz az elmaradt fellépésekkel

Az abszurd humor királya, Galla Miklós nemrég kórházba került, a rajongói pedig nagyon aggódtak miatta, hiszen csak keveset lehetett tudni arról, hogy mi történt, illetve hogy van a humorista. Kiderült, hogy a híresség elesett az otthonában, de szerencsére már hazatérhetett, és nagyon várja a szerdát, ugyanis akkor derül ki, hogy kell-e műteni őt.

A Blikk írja, hogy Galla Miklós most telefonon mesélt egy kicsit a hétköznapjairól, illetve arról, hogy mi a helyzet azokkal a Laár Andrással közös fellépésekkel, amiket kénytelen volt az egészségügyi állapota miatt lemondani.

Festeni nem festek, e-mailezek. E-maileket küldök és fogadok. Híroldalakat olvasok

– mondta Galla Miklós arról, hogyan telnek mostanság a napjai, majd kitért a fellépések sorsára is:

A tervezett fellépéseket bepótoljuk majd.

Annyit még elmondott Galla Miklós, hogy van valamennyi anyagi tartaléka, így egyelőre nem szorul adományokra. Egy könyvelő ingyen átnézi és intézi a pénzügyeit, a humorista állítólag az összes NAV-tartozását rendezni tudta.