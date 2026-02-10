Károly király szobrásza készíti Gábor Zsazsa bronz mását: meglepő részleteket árult el Anhalt herceg

Frédéric von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye az elmúlt 10 évben mindent megtett azért, hogy méltóképpen őrizhesse imádott felesége emlékét. Így érthető, hogy borzasztóan felháborodott, amikor először meglátta Gábor Zsazsa budapesti szobrát. A még ma is gyászoló férj szerint az alkotásból épp az hiányzik, ami leginkább jellemezte Zsazsát, azaz a szépség, a báj, a kifinomultság és az elegancia. Ezért természetesen a szobrot sosem állították ki, de a herceg ezzel sem elégedett meg, hanem inkább maga rendelt egy újat, egyenesen az Egyesült Királyságból.

Gábor Zsazsa új szobra Angliában készül, az özvegye egy lordot kért fel a műhöz (Fotó: NORTHFOTO)

Gábor Zsazsa és Anhalt herceg szerelme 30 éven át tartott, egészen a színésznő utolsó pillanataiig, sőt az üzletember érzései a Gábor Zsazsa halála óta eltelt 10 évben sem fakultak. A férj minden évben budapestre látogat, hogy a néhai színésznő születésnapján, és halála évfordulóján is sárga rózsákat helyezzen a sírjára. Most azonban mint kiderült több hetet is Európában tölt, hogy ellenőrzése alatt tarthassa Zsazsa szobrának ügyeit.

Egy olyan angol lord készíti a szobrot, aki korábban Erzsébet királynőről is készített egyet, Károly király megrendelésére, és ami megszólalásig hasonlít rá. Éppen ezért kértem fel őt, mert szeretném, hogy tényleg olyan legyen, mint Zsazsa, és úgy tűnik ez lehetséges is. Az előző még csak nem is hasonlított rá, ráadásul szinte egy hálóingben ábrázolták, ami egyáltalán nem méltó hozzá, mert nem egy szexi szobrot szeretnénk róla

– mesélte Anhalt herceg a Borsnak.

Anhalt herceg Gábor Zsazsa emlékéhez méltó szobrot szeretne készíttetni, ami Budapesten áll majd (Fotó: AFP)

Gábor Zsazsa szobra még idén elkészül

Az özvegy azt is elárulta, hogy mennyit kell még várni arra, hogy a kész műalkotás végre megkapja méltó helyét Budapesten.

„Persze egy ilyen szobor lassan készül, így még jó néhány hónapba biztos beletelik, amíg kész lesz, de én úgy tudom, hogy talán augusztusban már szállításra kész lesz, így akkor elhozzák Magyarországra. Remélem addigra Budapesten is sikerül mindent elintézni, hogy azonnal ki is állíthassák egy olyan helyen, ami neki is tetszene, és ahol minél több turista is láthatja, mert még most is rengeteg rajongója van, akik szeretnék megnézni. És persze én sem szeretném, ha el lenne rejtve, hiszen épp az a célom, hogy minél többen emlékezzenek rá, úgy, ahogy kell, olyannak, amilyen valójában volt” – jelentette ki.

Jelenleg is ebben az ügyben tárgyalok, bár sokban korlátoz, hogy megsérültem és nagyon nehezen tudok mozogni. De ha végre felépülök, akkor folytatom a megbeszéléseket, mert már ki is néztem egy helyet, ami megfelelő lenne, de egyelőre nem árulom el, hogy hol van

– tette még hozzá.