"Micsoda kemény keblek" – ez lett a sorsa Gábor Zsazsa botrányos szobrának – fotó

Biztos sokan emlékeznek arra a botrányra, ami a 2016-ban elhunyt Gábor Zsazsa szobra miatt robbant ki még 2024-ben.

Gábor Zsazsa fiatalon is az egyik legünnepeltebb hollywoodi díva volt (Fotó: Keystone Press Agency)

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a hollywoodi díva bronzszobrát az eredeti tervek alapján 2024. februárjában avattak volna fel Budapest második kerületében, mivel a díva családjának annak idején ott volt ékszerüzlete. A nagyszabású szoboravatást egy sajtótájékoztató előzte meg, amin jelen volt Gábor Zsazsa férje, Frédéric von Anhalt herceg, és természetesen az alkotás készítője, Babusa János szobrászművész is. Az eseményen még úgy tűnt, mindenki boldog és elégedett, a herceg hosszú perceken át méltatta azokat, akik hozzájárultak a szobor elkészültéhez, sőt, külön kiemelte, mennyire jó magyarokkal együtt dolgozni. Majd valami hirtelen megváltozott.

Heteken át állt a bál Gábor Zsazsa szobra miatt

Frédéric von Anhalt herceg egy interjúban váratlanul teljesen kikelt magából, közvetlenül azután, hogy már láthatta a néhai nejéről készült életnagyságú szobrot.

„Az alkotás fejéről már nem is beszélek! Ez nem Zsazsa, ez egy szörny, ez a szobor úgy néz ki, mint egy női ruhás férfi” – őrjöngött a folyton örökös után kutató Anhalt herceg a német Bildnek, és bizony később sem sikerült lenyugodnia.

„Mi a sz*r folyik itt? Zsazsa volt a világ legszebb nője” – tette fel a költői kérdést a közösségi oldalán Frédéric von Anhalt, aki szerint az elkészült szobor olyan messze van néhai nejétől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Nos, az indulatok ezt követően sem csillapodtak. A csonkolt ujjú herceg kijelentette az egyik napilapnak, hogy kerül, amibe kerül, pénzt nem sajnálva új szobrot készíttet legendás szépségű feleségéről, az ügyet pedig jogi útra tereli. Ez utóbbiról szintén Facebook-történetben számolt be.

„Minden szenvedő Zsazsa rajongónak üzenem: ha kiállítják ezt az ócskaságot, a bíróságon fogok harcolni, hogy megakadályozzam” – háborgott a magyar díva meglehetősen teátrális özvegye.

Gábor Zsazsa özvegye nagyon kiakadt a szobor miatt (Fotó: Facebook)

Előkerült az özvegy szerint botrányos alkotás

Nos, azóta, azaz közel két éve néma csend honolt a Gábor Zsazsa szobor körül, az sem volt elképzelhetetlen, hogy nemes egyszerűséggel kidobták, vagy más módon vált az enyészetté. Igen ám, de Babusa János szobrász a hétvégén több fotót is megosztott a soha fel nem avatott, bronzból készült alkotásról, tehát a szobor mégsem veszett el!