Fenyő Miklós haláláról megrázó részleteket árult el Szikora Róbert: „...aztán nem ébredt fel”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:30
Lesújtó gyászhír rázta meg a magyar zenei életet. Fenyő Miklós meghalt! A hazai rock and roll legenda 78 éves korában távozott. Szikora Róbert pedig megrázó részleteket árult el barátja utolsó napjairól és halálának körülményeiről.
Szomorú hír látott napvilágott az év elején: Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. A zenész állapotáról hosszú ideig nem lehetett semmit sem tudni, ugyanis a család a nyilvánosság kizárásával próbálta megóvni a híresség magánéletét. Eközben a hazai sztárvilág és rajongók ezrei fejezték ki együttérzésüket, mindenki a gyors felépülésben reménykedett. A remény azonban január 31-én szertefoszlott: a zenész hivatalos Facebook-oldalán tették közre a tragikus közleményt: Fenyő Miklós meghalt.

Fenyő Miklós meghalt, családja és baráti gyászolnak.
Fenyő Miklós meghalt! Ettől a hírtől volt hangos Magyarország január 31-én
(Fotó: Szabolcs László/hot! archív)

Fenyő Miklós meghalt: a hazai rock and roll sosem lesz a régi

A rock and roll ikon halála mélyen megrázta barátait és pályatársait is. Szikora Róbert a Borsnak adott interjújában mesélt utolsó beszélgetéseikről és a legenda utolsó napjairól, amely végül a tragédiához vezetett. Elmondása szerint mindennap tartották a kapcsolatot, ám amikor nyilvánosságra került a tüdőgyulladás híre, már tudta, hogy egy közel nyolcvanéves ember esetében ez nem egy könnyen átvészelhető betegség.

„Minden nap beszéltünk egymással, aztán egyszer csak azt olvastam – vagy éppen felhívott valaki –, hogy a Fenyő Facebook-oldalán megjelent: tüdőgyulladása van. Akkor már tudtam, hogy ez nem olyan történet, mint egy 15 éves gyereknél, aki két nap múlva újra fut és ugrál. Egy hetvennyolc, lassan hetvenkilenc éves embernél ez egészen más helyzet.”

szikora fenyo01
Fenyő Miklós halálának részleteiről Szikora Róbert, az énekes egyik legjobb barátja mesélt a Borsnak (Forrás: Mediaworks Archívum)

Egy gondolat ad vigaszt Szikorának

A gyász közepette azonban egy gondolat vigaszt nyújt számára: Fenyő Miklós „kegyes halált” halt. Nem volt tudatában annak, mi történik körülötte, nem kellett megélnie a kiszolgáltatottságot, az intenzív osztály rideg valóságát.

Ami ebben mégis a legszebb, hogy mi, keresztények úgy mondjuk: kegyes halála volt. Számomra a kegyes halál azt jelenti, hogy nem kellett kiszolgáltatott helyzetbe kerülnie, nem szorult rá arra, hogy ágytálazzák, és nem veszítette el a méltóságát. Elaltatták, hogy több oxigén jusson a tüdejébe, és aztán nem ébredt fel. Nem tudott arról, mi történik körülötte – és ettől lett kegyes a halála. Így egy szép álomban ment el

 – mondta Szikora Róbert

A legenda távozott, de az öröksége, a dalai és az életműve örökre a magyar zenei kultúra része marad.

 

