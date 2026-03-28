Dolly fájdalmas vallomása Fenyő Miklósról: „Ő volt az utolsó barátom”

A Televíziós Újságírók Díja Gáláján Dolly a Borsnak mesélt egykori pályatársáról és barátjáról, Fenyő Miklósról. Szavai nemcsak a magyar rock and roll koronázatlan királyának elvesztéséről, hanem egy évtizedeken át tartó, mély emberi kapcsolatról is árulkodtak.

Fenyő Miklós a színpadon túl is szoros kapcsolatot ápolt Dollyval (Fotó: Mediaworks Archív)

Fenyő Miklós végigkísérte Dolly életét

A Fenyő Miklós halála kapcsán megszólaló énekesnő szavai egy több mint hatvanéves barátság történetét idézték fel, amely a kezdetektől egészen az utolsó időkig meghatározó maradt mindkettejük életében.

Nem lehet érzelmileg feldolgozni. Én '63 óta ismertem, olyan szinten volt a baráti viszonyunk, hogy bármiről tudtunk beszélgetni, akár hajnalig is.

A visszaemlékezésekben különös hangsúlyt kapott az az időszak is, amikor Fenyő Miklós fiatalon élte meg a zenei pálya kezdeti éveit. Ezek az élmények nemcsak karrierjét alapozták meg, hanem azokat a szoros kötelékeket is, amelyek egy életen át elkísérték. Dolly így fogalmazott: „Mind a ketten együtt voltunk fiatalok, a 60-as évekről rengeteg emlékünk volt.” Az énekesnő szerint kapcsolatuk különleges és ritka volt.

Ő volt az utolsó barátom, aki már ekkor élt. Rengeteg közös emlékünk volt, mindent tudtunk azokról az időkről

– mondta, majd hozzátette, hogy bár nem találkoztak gyakran, kötelékük mégis rendkívül erős maradt. A barátságuk nem a mindennapi jelenléten, hanem a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapult.

Nehéz feldolgozni, hogy nincs már a Földön olyan, akivel meg tudja beszélni a régi idők emlékeit (Fotó: Mediaworks Archív)

Hiányoznak a nagy beszélgetések Dollynak

Fenyő Miklós temetése óta eltelt idő sem enyhítette a fájdalmat. Dolly őszintén beszélt arról, hogy a veszteség feldolgozása máig nehéz számára.

Nagyon fáj, nagyon hiányzik. Nehéz elfogadnom, hogy nem fogom tudni felhívni… már nyúlnék a telefonért, és ráeszmélek, hogy ez többé nem lehetséges.

A Borsnak korábban is hasonló őszinteséggel nyilatkozott: „December végén még beszéltünk. A sok teendő miatt telefonon hívtuk egymást: vagy három órán át beszélgettünk. Mindenről tudtunk csevegni, egyik téma jött a másik után.” Amikor arról kérdeztük, mi jut eszébe elsőként Fenyőről, Dolly szavai talán mindennél többet mondanak:

A szeretet, amit iránta érzek, a becsület, amit tudtam róla, a rendkívüli zenei tehetsége… és az, hogy a zenének szentelte az egész életét.

Egy korszak zárult le vele, de az emlékek, a dalok és a közös történetek tovább élnek – mindazokban, akik ismerték, szerették, és akik számára örökre meghatározó marad.