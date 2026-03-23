Elhunyt Farkasházy Tivadar felesége: nem sokkal a születésnapja után hunyta le örökre a szemét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 12:05 / FRISSÍTÉS: 2026. március 23. 12:14
78 éves korában elhunyt Farkasházy Tivadar felesége, Benedek Noémi, azaz Farkasházy Mimi. Halálát maga a humorista jelentette be közösségi oldalán.

Farkasházy Tivadar felesége nem sokkal a születésnapja után hunyt el

"79. éve kezdetén, 78. születésnapja után pár órával meghalt a Hócipő főszerkesztője, 25 éve állt neve a lap tetején. Apja a kisbaconi Benedekek közül származott, anyja leánykori neve is Benedek, ezért kapja első fia a Benedeket. A második Attilát, akivel Szárszón kezd el vajúdni. Benedek László korának legjobb honi hegedűépítő mestere, az Andrássy palotában lévő műtermükben David Ojsztrahtól Rolla Jánosig sok nagyszerű hegedűművész megfordul, a műterem és apja szerepel is Jeles András ikonikus filmjében, a Kis Valentinóban. Itt nő fel, e ház földszintjén kezdett a Kex, csak le kellett ugrania.

Noémi, vagy ahogy mindenki hívta, Mimi folytatja apja hivatását, ő is hangszerkészítő mester lesz, hegedűt épít, ám fiai születése után úgy dönt, hogy további életét a családnak szenteli. Négy unoka, Flóra, Dániel, Márk és Nóra érte a jutalma. 1993-2016 között 15 Szárszói Találkozó háziasszonya, Göncz Árpád, Darvas Iván, Kállai Ferenc, Jancsó Miklós, Makk Károly, Konrád György, Méray Tibor hozott neki virágot, s bár sokan ismerték, százszor többen hallhattak róla hetente 17 éven át, ez a legkevesebb, ami járt neki ennyi lemondásért. Négy éve szörnyű kór támadta meg, csupán minden százezredik magyarnak van hozzá szerencséje, másnap eldőlt, hogy a füredi Tagore sétány közelében él tovább, mert három évtizedig itt érezte magát mindig a legjobban, ahol oly sokan szerették.

E sorok írója élete legszebb négy esztendőjét neki köszönheti, mert minden nap, minden éjszaka vele lehetett, s ha olykor pár órára el is ment, tudta, hogy Mimi várja szőkén. Az ő arca kalauzolta végig az úton. Tudata végig teljesen tiszta maradt, még akkor is, amikor már csak egy ágy és egy fotel jelentette számára a világot. Mennyei ajándék volt minden vele töltött perc, óra, még akkor is, ha az embere állandóan azt látta, hogy az angyala már bontogatja a szárnyait. Vasárnap még megvárta a két fiát, s húsz percre rá végleg elrepült kedvenc színébe, a nagy türkizkékségbe" - írta a humorista.

 

 

