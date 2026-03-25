Kikészíti a Kihívókat az Exatlon újítása? A Bajnokok brutális pszichológiai hadviselésbe kezdtek

Az Exatlon Hungary 2026-os évada rengeteg újdonsággal tért vissza a TV2 képernyőjére hétfő este, amik nem csak a pályákat és a versenyt, de a versenyzők lakhelyét is érintik, ugyanis a luxus bázis és a puritán tábor is teljesen megújult. Ebben a legnagyobb újítás, hogy a két helyszín most egymás mellett van, és csak egy hatalmas üvegfal választja el őket, így a Bajnokok és Kihívók folyamatosan nyomon követhetik, hogy mi zajlik a másik csapatnál. Ez pedig a jelenleg rosszabb helyzetben lévő Kihívókra igencsak rossz hatással van, amire a pirosak erősen rá is játszanak.

Az Exatlon Koplányi Gábor szerint komoly mentális erőt is igényel, különösen a lakhatási körülmények miatt (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az első napi bázisjátékból a Kihívók kerültek ki vesztesen, ami miatt ők nomád körülmények közé kerültek, míg ellenfeleik a luxus villa kényelmét élvezhetik. A profi sportolók a győzelmüket is egy közös csobbanással ünnepelték a bázis medencéjében, ami természetesen versenytársaiknak nem áll rendelkezésre, viszont az üvegfalon át ezt ők is végignézték, ami nem volt éppen jó hatással az egyébként is csalódott társaságra. Emellett ami az egyik legjobban hiányzik a kéknek, az a kávé, amit a győztesek szándékosan a szemük láttára fogyasztanak el minden reggel, hogy ezzel is nyomást helyezzenek rájuk, ami úgy tűnik sikerül is.

Fejben úgy érzem, hogy erősek vagyunk, bár az ügyességi feladatok azért trükkösek. Nagyon vágyunk a jutalomra, főleg ebben a puritán életmódban, jól jönne egy kis változatosság. Nézzük ott, ahogy a Bajnokok csobbannak jobbra-balra, és direkt az orrunk előtt isszák a kávét, ami többeknek gond. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk ebből a tegnapi rosszabb teljesítményből kilábalni, egy nagyon jó élménnyel

– árulta el Koplányi Gábor Gelencsér Timinek a kedd esti jutalomjáték közben.

Az Exatlon Szabó Anikója teljesen összeomlott a Kihívók helyzete, és a saját sikertelensége miatt (Fotó: TV2)

Az Exatlon versenyzőinek pech-szériája folytatódik

De hiába a bizakodás, a kék csapat, bár némileg jobb eredménnyel mint tegnap, de ismét vesztesként távozott. Így a Bajnokok nyerték a jutalomjátékot és tölthettek el egy napot a mesés punta canai kalandparkban. Eközben a kék csapatnál cseppet sem volt felhőtlen a hangulat, Szabó Anikót, aki Gábor szerint a kék csapat szíve-lelke, különösen rosszul érinti a helyzet.