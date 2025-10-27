Ekler Luca szívszorító vallomása: „Négy nap alatt fokozatosan bénult le bal oldalam”

Ekler Luca. A név, amely már most beleíródott a paralimpikonok, és parasportolók történelmébe. Egy erőn felüli kitartás és hihetetlen küzdelem iskolapéldája, aki a saját tapasztalatain keresztül igyekszik átadni egyetemi hallgatóknak azt a tudást, amellyel rendelkezik.

Ekler Luca fiatal kora ellenére már most sportolói legenda az elért eredményei és díjai miatt Fotó: TV2 Tények Plusz

Ekler Luca a kitartás példája

Luca mindössze 27 évesen már legendává vált: szinte lehetetlen felsorolni mindazt a rengeteg díjat és eredményt amelyet para atlétikai sportolóként elért a sportolói karrierje alatt. Kitartása és küzdelme is épp olyan példaértékű, mint a díjai, hiszen mindössze 10 éves volt, amikor agyvérzést kapott, melynek következtében a bal oldala teljesen lebénult. A sportolóval a Tv2 Tények Plusz műsorában beszélgettek.

Négy nap alatt fokozatosan bénult le bal oldalam. A fogyatékosságom nem jelent akadályt, és ugyanúgy tudok mozogni, ugyanúgy tudok sportolni, mint a többiek. Hogyha már egy embernek tudtam segíteni, akkor megérte.

- mondta Ekler Luca Tv2 Tények Plusz című műsorában.

A parasportoló fiatal kora ellenére máris élő legendának számít: kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa Bajnok, világcsúcstartó, és magyar para atléta. Szinte felsorolni is nehéz mindazon címeket, amelyeket sportolói pályafutása alatt gyűjtött be a fiatal lány.

Mint mondja, annak ellenére, hogy tíz éves volt a tragédia napján, egyetlen emléke sem maradt fent az azt követő időszakról. Mindössze 5 nap lefolyása alatt történt a tragédia, amely egy foci edzésen érte el Lucát, négy nap alatt fokozatosan bénult le a bal oldala, az agya pedig minden emlékét kitörölte a védekezőmechanizmusnak köszönhetően.

„Egy elég másfajta ritmus alakult ki, nem iskolába meg edzésre jártam hanem a kórház folyosóin az egyik osztály között, a másik osztályra, vérvételről MRI-re, gyógytornáról fizioterápiára, úgyhogy egy teljesen más ritmus és időbeosztás követelt meg itt a stroke utáni másfél hónap.”- mondta Luca felidézve a nehéz időszakot. Luca azonban kitartó volt, és nem adta fel a reményt a normális és a sportos életre. Az agyvérzés nyomai a mai napig látszódnak a fiatal lányon - a balkezén maradtak maradványtünetek, illetve a vállában, lábában is van kötöttség, és az arcán látszódik, hogy egy-egy finomabb mozgás nehezebben megy neki.

Én sosem vesztettem el azt a reményt, hogy én sportolni fogok, hogy én ugyanolyan leszek, mint a többi gyerek, ugyanúgy fogok iskolába járni, edzésre járni, zenélni.

- mondja Luca, aki végül a parasportolók közé sodródott a hihetetlen kitartása és erőn felüli küzdelme miatt, amely gyakorlatilag a véletlen műve is, hiszen édesanyjával tévét néztek, amikor velük szembe jött a para atlétika világbajnokság. „Ezen felbuzdulva beszéltünk az akkori edzőmmel, aki továbbirányított minket a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz, és innentől kezdve talán a többi már történelem.” - meséli mosolyogva, és valóban Luca az elért sportolói sikerek miatt beleíródott a paralimpia történelmébe.